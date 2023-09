Grande Fratello, clima di terrore in casa per le nuove regole e penali: primi scivoloni e punizioni

Il Grande Fratello è appena cominciato e in casa si respira già un clima di puro terrore in quanto i concorrenti sono in ansia per le nuove regole e penali che sono state imposte a chi non si comporta adeguatamente. Onde evitare di incorrere in episodi analoghi a quelli che si sono verificati gli anni scorsi, infatti, i concorrenti sono esortati a rispettare un regolamento molto più severo.

Proprio per tale ragione, in questi primi giorni di permanenza in casa, i protagonisti sono apparsi piuttosto timorosi, in quanto temono di incappare in qualche errore in maniera facile. Vediamo, dunque, cosa è successo e quali sono le penali imposte.

Ecco alcune regole del Grande Fratello che stanno terrorizzando i concorrenti

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello ha imposto delle regole e delle penali piuttosto stringenti e pesanti. I concorrenti sono esortati a rispettare perfettamente il regolamento, evitando di assumere comportamenti offensivi o diseducativi. I protagonisti di questo reality show, infatti, si sono mostrati piuttosto in ansia, pare proprio abbiano paura di muoversi e di dire qualunque cosa.

Nel corso della giornata di ieri, ad esempio, il calzolaio Lorenzo si è lasciato scappare una parolaccia e i suoi compagni d’avventura hanno fatto una faccia spaventata portandosi le mani alla bocca e temendo che il giovane potesse essere chiamato in confessionale. In seguito, poi, è spuntata un’altra assurda regola. Gli autori hanno imposto ai concorrenti che, nel momento in cui indossano indumenti firmati Givova, non possono stare fermi, ma devono allenarsi oppure fare il bagno in piscina. Ma non è tutto.

Le salatissime penali per chi infrange il regolamento

In queste ore, a finire al centro dell’attenzione sono stati anche Massimiliano Varrese e Rosy Chin. I due stavano simulando una scena del film Scream e, ad un certo punto, Massimiliano ha impugnato un coltello. Rosy l’ha subito redarguito e invitato a smetterla di compiere quell’azione. Insomma, un vero e proprio clima di terrore, che sembra far perdere la spontaneità dei concorrenti.

Anche la preghiera fatta poco prima di mangiare ha generato sgomento sui social. Ad ogni modo, il motivo per cui i concorrenti del Grande Fratello appaiono terrorizzati dalle regole del programma risiede nelle penali. Esse sembrerebbero essere parecchio salate. In caso di ritiro anticipato o di squalifica per comportamenti illeciti, infatti, i Vip pare siano costretti a pagare una penale di 50 mila euro, mentre i non famosi di circa 30 mila euro.

