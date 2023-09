Grande Fratello, concorrente della Casa spiffera tutto: ecco chi entra venerdì 15 settembre

E’ partita con il botto questa nuova edizione del Grande Fratello 8. Nonostante qualche piccolo tentennamento iniziale sembra che i ragazzi scelti da Alfonso Signorini abbiano convinto il pubblico a casa.

Ad attirare in maniera particolare l’attenzione dei telespettatori Lorenzo Remotti, il primo calzolaio del Grande Fratello, che con il suo carisma ha dimostrato già di essere un vero e proprio personaggio. E’ stato il primo a farsi riprendere dagli autori in meno di 24 ore dal suo ingresso, ed a quanto pare è stato anche il primo concorrente a rendersi autore di uno spoiler clamoroso

Grande Fratello, spoiler del concorrente: chi è entra venerdì!

Lorenzo Remotti s è reso partecipe subito dell’ennesima gaffe. Il giovane ha nelle passate ore ha svelato il nome di uno dei concorrenti Vip che faranno il loro ingresso nella seconda puntata del Grande Fratello, completando così il cast.

Il fatidico errore è stato notato da tutti coloro che stavano guardando la diretta, e hanno saputo con anticipo che nella puntata di venerdì, entrerà un altro inquilino. Chi è la new enrty? Alvaro Vitali, meglio conosciuto come il famoso Pierino. Il concorrente parlando con Vittorio non si è reso conto della gaffe e proprio quest’ultimo ha cercato di zittirlo. Purtroppo, la frittata ormai è fatta.

Chi è Lorenzo Remotti, concorrente GF

Lorenzo Remotti è un nuovo concorrente del Grande Fratello 8. Di professione è un calzolaio di Novi Ligure e ha 37 anni. Nel suo video di presentazione, ha raccontato di lavorare nella bottega della moglie Mariella.

Il ragazzo si è detto molto felice del suo impiego nonostante ad oggi nessuno più riesce a farlo. Infatti, proprio per questo motivo ha svelato che durante la sua partecipazione il negozio resterà chiuso, in quanto non ha trovato nessuno che potesse sostituirlo.