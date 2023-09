Uomini e donne, sapete a chi appartiene il tronista Brando? Altro che sconosciuto, non ci credereste mai

Pochi giorni fa sono stati presentati i nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e donne. Cristian e Brando sembrano già aver conquistato il pubblico a casa e non solo per la loro bellezza ma anche per la loro determinazione.

Quest’anno, Maria sembra aver ascoltato il popolo della rete che da anni chiede sul trono personaggi non appartenenti al mondo dello spettacolo. Eppure, con Brando sembra aver toppato, perchè il giovane appartiene ad una famiglia di personaggi molto noti.

Uomini e donne, nuove segnalazioni su Brando

Il tronista Brando fin dalla sua presentazione è stato accusato di aver preso in giro la redazione, in quanto fidanzato. Infatti, in rete sono arrivate diverse segnalazioni dove si dice che il ragazzo avesse già una compagna di nome Alice e che vivrebbero assieme.

Infatti, data l’insistenza la ragazza è voluta intervenire in prima persona smentendo queste dicerie e spiegando che tra lei e Brando c’è solo una semplice amicizia, nonostante vivono sotto lo stesso tetto. Ma le indiscrezioni sul giovanotto però non sono finite qui…

Sapete a chi appartiene Brando? Una famiglia famosissima

Brando non è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo e questo per via della sua famiglia. Il suo cognome è Ephrikian, ed è il nipote del noto direttore d’orchestra Gianni Ephrikian. La sua prozia invece è Laura, ex moglie di Gianni Morandi e nota attrice. Delle sue radici e di chi fossero i suoi familiari il ragazzo ne aveva già parlato nel video di presentazione.

Brando ha fatto sapere di aver vissuto i primi anni della sua vita a Miami in un clima familiare molto sereno. Poi all’età di 10 anni i suoi genitori si sono separati e la non presenza del padre in casa lo ha reso molto vulnerabile. Con lui ha scoperto cosa significa il senso dell’abbandono e anche se oggi i rapporti sono migliorati quel dolore resta sempre dentro di se.