Bufera su Giselda Torresan, ha mentito al GF sul suo lavoro? “Si è licenziata prima di entrare”

Il personaggio di Giselda Torresan ha generato molto sgomento al GF, sia prima di entrare in casa, sia adesso che è una concorrente a tutti gli effetti. In queste ore, infatti, è stata diffusa da Fanpage una notizia piuttosto incresciosa sul suo conto.

I giornalisti di tale sito, infatti, si sono messi in contatto con i dirigenti della fabbrica presso la quale Gisella ha sempre sostenuto di lavorare, facendo una scoperta inaspettata. Nello specifico, infatti, pare che la giovane si fosse licenziata poco prima di entrare in casa, ma perché in puntata è stato nascosto tutto?

Il clamoroso retroscena su Giselda Torresan: si è davvero licenziata? I motivi

Giselda Torresan ha mentito a tutti al GF? La donna ci ha tenuto fermamente a presentarsi come un’operaia turnista che lavora presso una fabbrica di stampaggio plastiche. Tale descrizione è stata fatta minuziosamente anche da Alfonso Signorini, il quale ha sempre precisato che i concorrenti di quest’anno del programma siano totalmente estranei al mondo dei social e della tv e siano dei lavoratori.

A quanto pare, però, su Giselda non sembra sia stata detta tutta la verità. La giovane ha sostenuto di lavorare per una fabbrica di Borso del Grappa e di essere anche l’unica donna. Durante la prima puntata i suoi colleghi si sono anche collegati con lei per salutarla e farle l’in bocca al lupo per questa nuova avventura. Dall’interno dell’azienda, però, è arrivata una notizia sconcertante. Pare, infatti, che Giselda si fosse licenziata poco prima di entrare in casa onde evitare di creare problemi all’azienda.

Urge una spiegazione da parte del GF

Questa notizia, ovviamente, sta generando particolare sgomento. Se così fosse, dunque, Giselda Torresan avrebbe mentito a tutti al GF. La donna, infatti, avrebbe potuto specificare di essere stata una dipendente di tale azienda, ma di aver interrotto i rapporti professionali per poter partecipare al reality show. Anche Alfonso Signorini non ha minimamente accennato alla cosa, facendo finta che la donna fosse ancora una dipendente. operaia.

La cosa è piuttosto strana e necessita sicuramente di spiegazioni da parte della diretta interessata. In effetti, era sembrato anche strano il cambio repentino della biografia di Instagram di Giselda. Dopo che il suo nome è stato ufficializzato come concorrente del reality show, infatti, la giovane ci ha tenuto a ribadire di essere operaia, quasi come un voler enfatizzare questo concetto per dimostrare di non essere interessata alle telecamere. Urge, dunque, un chiarimento.