Uomini e donne oggi, mercoledì 13 settembre: minacce tra due protagonisti, spunta una foto a luci rosse

E’ appena terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Quella di oggi è stata senza dubbio molto più movimentata rispetto a quelle precedenti e a scatenare gli animi ci hanno pensato Gianni e Aurora.

L’opinionista e la dama non sono mai andati d’accordo ma c’è da dire che questa volta sono volate minacce e addirittura querele. L’opinionista ha anche tirato fuori una foto scandalo della dama che avrebbe postato su Ig…

Uomini e donne oggi: lite tra Gianni e Aurora, volano paroloni

Nella puntata di oggi, Maria dopo aver presentato la terza tronista, ha deciso di passare subito al trono over. A scaldare subito gli animi ci hanno pensato Aurora e Gianni Sperti. Tra i due non è mai corso buon sangue e chi ha seguito le passate edizioni lo sa benissimo. Oggi però a far scoccare la scintilla delle insinuazioni della Tropea.

Infatti, dopo aver detto più volte che l’opinionista le fa violenza verbale, Sperti si è stufato e ha replicato che è pronto a denunciarla. I toni si sono alzati moltissimo e alla fine Gianni le ha detto “mi ha rotto il caxxo”.

Aurora nuda sui social: Gianni la critica

Ma non è tutto perchè Gianni ha anche menzionato una foto a luci rosse di Aurora che avrebbe postato su Ig. La foto è stata subito trovata da alcune fanpage della Tropea e possiamo dire che di scandaloso non ha assolutamente nulla.

Nell’immagine si vede la dama poggiata a letto senza vestiti ma nulla è stato inquadrato da potersi dire sconvolgente. Infatti, da casa il pubblico non si è detto d’accord con le accuse di Sperti. Infine, Silvia e Sabino hanno avuto il loro ultimo confronto in studio separandosi in maniera definitiva. Entrambi non hanno deciso di partecipare almeno per il momento al programma.