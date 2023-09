Aurora Tropea contro Gianni Sperti dopo la puntata di Uomini e Donne: nuova FOTO provocatoria

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è andato in onda uno scontro piuttosto forte tra Aurora Tropea e Gianni Sperti. Quest’ultimo ha tirato in ballo una foto piuttosto succinta pubblicata dalla dama sui social che poco si concilia con il suo voler apparire pudica e ingenua.

Dopo la messa in onda della puntata, Aurora ha deciso di replicare su Instagram alle accuse mosse dall’opinionista della trasmissione. La donna lo ha provocato con una nuova foto, altrettanto spinta, e poi con una frase. Ecco cosa è successo.

Lo scontro tra Aurora e Gianni a Uomini e Donne

Il debutto della nuova stagione di Uomini e Donne ha già regalato parecchi momenti degni di nota ai telespettatori della trasmissione, che continuano ad essere sempre numerosi. Durante la puntata di ieri, ad esempio, c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Aurora Tropea e Gianni Sperti. Quest’ultimo ha accusato la donna di pubblicare foto succinte sul suo account Instagram e poi di professarsi una donna pudica, pronta sempre a puntare il dito contro altre donne.

Aurora si è difesa dicendo che Gianni ce l’avesse con lei per partito preso, in quanto si è soffermato solo su quell’unica foto, senza soffermarsi su tutte le altre che, invece, fanno riferimento ad altri suoi impegni. I suoi riferimenti sono andati ai contenuti legati agli animali, alla lotta alla violenza sulle donne e altro. Come se non bastasse, Aurora ha pubblicato anche uno sfogo su Instagram per contrastare l’opinionista.

Lo sfogo della Tropea sui social contro Sperti

Tra le sue IG Stories, infatti, Aurora Tropea è tornata alla carica contro Gianni Sperti. Nello specifico, ha pubblicato una nuova foto provocatoria, in cui appare completamente svestita, con solo un’asciugamano che le copre le parti intime. A corredo di questa foto così succinta, poi, la donna ha aggiunto una didascalia. In particolare ha detto che lei non ha assolutamente nulla di cui vergognarsi.

Nella vita dovrebbero provare questo sentimento coloro che abusa delle donne e fa loro delle violenze, chi maltratta gli anziani o gli animali, e non certamente una donna come lei. Il pensiero di Gianni, dunque, a suo avviso va completamente contro l’emancipazione femminile per cui tanto ci si batte da tanti anni a questa parte. Ci sarà una ulteriore replica da parte dell’opinionista di Uomini e Donne? Vedremo.