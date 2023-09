Un posto al sole, anticipazioni venerdì 15 settembre 2023: Marina non perdona Roberto e lascia Napoli

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di domani, venerdì 15 settembre, ci fanno sapere che Roberto chiederà scusa a Marina ma senza nessun risultato sperato. La Giordano è delusa e ha preso una decisione drastica. Intanto Lara chiederà a Filippo di intercedere per lei con il padre, per il bene di Tommy.

Alberto continuerà a insidiare Diana ma l’architetto, sebbene non dica di no alla sua corte, sarà interessata a un altro uomo. Mariella cercherà di far ragionare Sergio e di farlo pentire per i suoi comportamenti scorretti nei confronti di Bice. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Anticipazioni Un posto al sole 15 settembre: Marina non perdona Roberto

Nella puntata di venErdì vedremo Roberto tornare indietro sui suoi passi e chiedere scusa a Marina. L’uomo ha capito che Lara lo sta prendendo in giro e adesso è deciso a fare il test del DNA. La Giordano però gli dice che è stufa di lottare, ormai è stata ferita troppe volte e vuole andare via da sua figlia a Londra.

Lara intanto sarà disperata, quest’ultima proverà a chiedere a Filippo di intercedere con il padre e farlo ragione prima che sia troppo tardi. Intanto, Alberto continuerà a corteggiare Diana inconsapevole che quest’ultima è attratta da un altro uomo.

Anticipazioni: Guido geloso di Massaro e Mariella

Nel corso dell’appuntamento Mariella riuscirà a far crollare tutti i castelli. L’Altieri vorrà un confronto con il marito della sua amica e cercherà di fargli capire tutti gli errori che ha commesso nei confronti di Bice.

Mentre lo spronerà a fare meglio con sua moglie, Guido comincerà a provare una certa gelosia verso la moglie. Il Del Bue traviserà tutta la situazione fino al punto di litigare pesantemente.