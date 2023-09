Grande Fratello 8, anticipazioni 2° puntata 16 settembre 2023: nuovi ingressi e 2 concorrenti nei guai

Stasera, 15 settembre, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Alla conduzione troveremo come sempre Alfonso Signorini, accompagnato da Cesara Buonamici e e Rebecca Staffelli.

Ma cosa accadrà nel secondo appuntamento? Beh, oltre a l’arrivo di nuovi concorrenti potremmo assistere anche a due provvedimenti disciplinari. Vediamo insieme tutte le anticipazioni a riguardo.

Anticipazioni Grande Fratello 8 seconda puntata: new entry nella Casa

Le anticipazioni del Grande Fratello relative alla puntata di questa sera ci fanno sapere che nella Casa entreranno nuovi concorrenti. Non si sa il numero preciso ma possiamo dire che altri Nip e Vip varcheranno la porta rossa per unirsi all’attuale cast. Nella prima puntata sono stati in 15 ad accedere, ma all’appello ne mancherebbero ancora sei .

In questi primi giorni non sono mancati i gossip esterni alla Casa, come quello relativo alle presunte dimissioni di Giselda appena prima di entrare nel reality, e qualche piccolo scivolone, tra parolacce ed esternazioni infelici e bizzarre, da quella di Paolo Masella su Napoli alle frasi di Rosy Chin sugli uomini cinesi. Intanto, almeno per il momento, tra i nomi celebri sono stati avanzati in questi giorni quelli di Fiordaliso, Justine Mattera e Nino Davoli.

Spoiler stasera: in arrivo un provvedimento disciplinare?

Largo spazio nel corso di questa seconda diretta anche all’esito delle prime nomination: chi guadagnerà l’immunità risultato il preferito dal pubblico tra i cinque concorrenti attualmente nel tugurio? Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Anita o Samira? Inoltre, visto quanto accaduto nelle scorse ore non c’è da escludere nemmeno il primo possible provvedimento disciplinare verso due gieffini.

Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi. Il primo ieri si è lasciato sfuggire una parolaccia, mentre il secondo s è lasciato andare a confidenze a riguardo la sua vita passata che hanno addirittura sconvolto Samira, convinta che avesse fatto uso di sostanze stupefacenti molto pericolose.