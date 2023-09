Un posto al sole anticipazioni dal 18 al 24 settembre: Marina e Roberto pronti ad adottare Tommy, Lara lo rapisce

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alle puntate che vanno in onda fino al 24 settembre ci fanno sapere che nei in questa settimana ci sarà una svolta nella storia tra Roberto e Marina.

La coppia torverà di nuovo la serenità e sarà pronta per un grande passo. Occhio però a Lara che ancora una volta rovinerà tutto. Infine, largo spazio anche ad Alberto che non molerà la presa con Diana e attenzione anche Giulia e Rosa.

Un posto al sole anticipazioni al 24 settembre: Marina e Roberto vogliono adottare Tommaso

Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative agli episodi che vanno al 18 settembre ci fanno sapere che Roberto e Marina si riconcilieranno per affrontare Lara. La coppia ha capito cosa ha architettato la Martinelli e adesso devono agire.

Nello stesso tempo la Giordano e Ferri decidono di voler adottare Tommaso e a questo punto Lara capisce che è tutto finito. In preda a un raptus di follia, la donna rapisce il bambino ma Roberto non denuncerà subito la sua sparizione. Cosa succederà adesso? Come reagirà Marina?

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia distrutta, Viola ha capito tutto

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che le condizioni di Bricca peggiorano molto. Luca, vista la situazione, prende una decisione molto dura, che renderà Giulia ancora più triste. Infatti presto scoprirà della malattia di De Santis.

Intanto, Alberto non molla la presa su Diana ma l’architetto è sempre più interessata a un altra persona. Infine, Viola ha capito che Damiano si è fatto corrompere da Eduardo. Per questo motivo tratta il Renda con freddezza e distacco. Bice è pronta a prendersi la sua vendetta.