Terra Amara, cambio programmazione per oggi, sabato 16 settembre e domenica 17: finalmente la bella notizia!

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. La serie turca, infatti, prosegue il risultato sperato tanto che ad oggi Mediaset ha deciso di fare dietrofront.

Diversamente da quanto accaduto negli altri anni, anche questa estate, la rete non ha sospeso la serie mandandola in onda per tutta la stagione estiva. Ma la vera sorpresa per i fan, arriverà da oggi. Infatti, sono in arrivo due appuntamenti speciali.

Cambio Programmazione Terra Amara, 16 e 17 settembre: la soap si allunga

E’ in arrivo n cambio programmazione per questo week end di Terra Amara. Nel dettaglio oggi, sabato 16 e domani, domenica 17 settembre, andranno in onda nuove puntate speciali nella fascia del daytime pomeridiano. Sabato pomeriggio, l’appuntamento è confermato dalle ore 14:15 in poi su Canale 5 mentre domenica 17 settembre, la soap opera partirà alle 14:30 circa.

Per tutto il weekend, però, saranno trasmessi tre episodi inediti della soap turca che sta appassionando sempre più il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.n Da questa settimana, intanto, la puntata domenicale di Terra amara tornerà a sfidarsi con Domenica In, in programma dalle 14 alle 17. La sfida infatti è attesissima.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleja e Yilmaz costretti a rimandare il loro sogno

A seguire, dopo la messa in onda delle due puntate speciali di Terra Amara, sarà trasmesso Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Questa settimana la conduttrice ospiterà in studio proprio due volti della soap opera, gli attori Yilmaz e Demir che sveleranno alcuni retroscena e aneddoti legati alla realizzazione di questa fortunatissima serie arrivata quasi alla fase finale. Intanto, le anticipazioni d Terra Amara ci fanno sapere che questa settimana vedremo grandi colpi di scena.

Yilmaz e Zuleyha decideranno di mettere in atto il loro piano di fuga e proveranno così a far perdere le proprie tracce, con la speranza di non essere braccati da nessuno e di poter finalmente costruirsi la loro vita insieme. Peccato, però, che durante la fuga notturna verranno fermati dalla polizia e si ritroveranno per l’ennesima volta costretti a rinunciare al loro amore.