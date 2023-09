Anticipazioni Domenica In, prima puntata 17 settembre: si parte con un’intervista strappalacrime

Riparte tra poche ore uno dei programmi di punta di casa Rai nonché uno dei più amati da parte del pubblico. Mara Venier è pronta per la sua ultima Domenica In, dato che dal prossimo anno lascerà, come lei stessa ha dichiarato, le redini in mano a qualcun altro.

L’appuntamento è come sempre dalle ore 14.00: tanti, tantissimi gli ospiti che animeranno, alternandosi nel salotto di una delle conduttrici più iconiche della tv, la puntata inaugurale di questa nuova stagione (la 48esima!) che andrà a farci compagnia per i prossimi mesi. Vediamo insieme allora tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Domenica In, primo ospite: la mamma di Giovanbattista Cutolo

La puntata di Domenica In inizierà con un fatto di cronaca che ha sconvolto lì’Italia qualche settimana fa e ha visto protagonista un giovane ragazzo di Napoli. Mara Venier intervisterà la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una banale lite in Piazza Municipio. In studio interverranno anche tanti suoi amici e colleghi della Orchestra ‘Scarlatti Junior’.

Ma non solo, spazio poi alla musica, con I Pooh, e i The Kolors e Matteo Bocelli che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo ‘Fasi’. Largo spazio anche al cinema, con l’amatissimo attore Carlo Verdone. Infine, grande attesa per Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film “Io Capitano”.

Mara Venier dice addio alla sua Domenica In

Oggi torna Domenica In, uno dei format più longevi della Tv pubblica. Quella 2023-2024, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, sarà la 48esima come detto per lo storico programma Rai. Al centro della trasmissione ci sarà ancora lei, la ‘zia’ nazionale, ormai una veterana del programma.

Per la conduttrice si tratta della sua 15ima edizione anche se sembra che questa sia l’ultima. Mara ha dichiarato di voler lasciare programma e di dedicarsi dal prossimo anno di più alla sua famiglia