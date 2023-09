Terra Amara, anticipazioni e spoiler ottobre: nuovo amore per Zuleja, Behice si toglie la vita

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni della soap relative al mese di ottobre ci fanno sapere che per Behice finalmente verrà la sua fine.

Ma non è tutto perchè un grande colpo di scena ci sarà anche per Zuleja, che inizierà una nuova vita accanto ad un altro uomo. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Terra Amara anticipazioni ottobre: Behice incastrata da Zuleja

Come abbiamo visto nei precedenti episodi la morte di Hunkar ha svolto tutti alla villa. Non solo Demir il figlio, ma anche Zuleja vuole vederci chiaro su quanto successo. Chi ha commesso un atto così terribile? Beh, le anticipazioni ci fanno sapere che l’Altun farà di tutto per trovare il colpevole e ci riuscirà. La donna capisce che dietro tale atrocità c’è il nome di Behice. Quest’ultima a sua volta si rende conto di essere stata scoperta e commette un atto di follia.

Dopo aver rubato i risparmi di Gaffur e Saniye all’interno della loro umile dimora, Behice si metterà alla guida della sua vettura, per cercare di scappare quanto prima da Cukurova e far perdere così le sue tracce. Peccato, però, che il piano della donna verrà intercettato da Zuleyha e Fekeli: quest’ultimo la metterà alle strette e le offrirà una pistola per togliersi la vita. Behice proverà a sparare ma la pistola sarà scarica. A questo punto, dopo aver capito di non avere nessuna possibilità si getterà da un dirupo togliendosi la vita.

Anticipazioni ottobre 2023: Zuleja dimentica Yilmaz e capisce di amare Demir

Con la morte di Ylmaz che avverrà questa settimana, per Zuleja si chiude un capitolo doloroso della sua vita. La donna sarà distrutta e con il tempo, capirà che l’unico uomo che può amarla adesso è suo marito.

La Altun si avvicinerà molto a Demir che in un primo momento la terrà distante. Purtroppo, le anticipazioni ci fanno sapere che la loro felicità durerà davvero poco perchè lo Yaman presto la tradirà con un’altra.