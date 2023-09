Grande Fratello 8, bestemmia in Casa: arriva la squalifica. Pier Silvio infuriato

A quanto pare a poco sono servite le lezioni e le raccomandazioni da parte di Pier Silvio Berlusconi. Al Grande Fratello 8 è arrivata la prima bestemmia che potrebbe costare molto caro ad un concorrente. Protagonista dell’increscioso fatto Claudio Roma, il veterinario 34enne della riviera romagnola. In un filmato che sta facendo il giro dei social si sente l’uomo pronunciare “Dio”.

Purtroppo, al momento non è ancora chiaro cosa scandisce prima. L’audio non è nitido e le ipotesi si stanno sprecando. C’è chi afferma che quella udita sia senza dubbio una bestemmia, mentre altri credono sia un intercalare romagnolo.

Grande Fratello: primo caso squalifica nella Casa

Quel che è certo è che la parola Dio si sente eccome e solo gli autori potranno dire in realtà se la bestemmia c’è stata o meno. Come detto in precedenza il pubblico da casa si è diviso a metà e per adesso quindi non ci resta che attendere la diretta. Ma se davvero Claudio Roma ha bestemmiato cosa succederà?

Beh, è quasi sicuro che la produzione agirà verso la squalifica anche se le possibilità che ciò avvenga sono poche in quanto l’audio è assai disturbato. Dall’altro lato è giusto precisare che episodi simili a qualcuno in passato sono costati molto cari.

Pier Silvio come avrà reagito?

Nelle passate edizioni è accaduto che in episodi simili si sia agito con la squalifica immediata del concorrente, basti pensare a Dennis Dosio ma anche a Stefano Bettarini. ”. Ci sono però edizioni ed edizioni. Alfonso Signorini, memore di ciò che è accaduto in passato, sa bene che se si dovesse iniziare con le squalifiche ci sarebbe il rischio di un effetto domino.

Creato il precedente, poi si andrebbe incontro ad una caccia alle streghe e probabilmente ad altre cacciate. Insomma, adesso è tutto da vedere, anche se se tale bestemmia fosse avvenuta sicuramente Pier Silvio Berlusconi sarà nero di rabbia. Ad ogni modo non ci resta altro che attendere domani