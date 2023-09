Un posto al sole, anticipazioni lunedì 18 settembre: Costabile in trappola, Lara con le spalle al muro

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che questa settimana finalmente Lara verrà messa alle strette, e Roberto e Marina potranno ritrovare la loro serenità.

La Martinelli sarà messa con le spalle al muro anche se non se ne starà con le mani in mano. Largo spazio anche a Micaela, molto vicina a Costabile e probabilmente in crisi con la sorella. Infine, Guido si deciderà ad affrontare Massaro

Un posto al sole, anticipazioni 18 settembre: Lara nei guai, Marina e Roberto alleati

Dopo aver riflettuto a lungo Roberto ha capito che Lara ha mentito. Marina è riuscita a fargli capire che la donna che in questo momento gli sta accanto lo sta abbindolando facendogli credere addirittura che Tommaso è suo figlio. Il Ferri ha pensato a quello che gli è stato detto e ha capito che in realtà la moglie ha ragione.

Per questo motivo, cerca di riavvicinarsi alla Giordano e dopo un chiarimento i due fanno pace. Adesso la coppia è più unita che mai e per Lara come ci fanno sapere le anticipazioni le cose si metteranno malissimo. Infatti, quest’ultima subito si metterà in opera, cercando di trovare una soluzione ai guai che ha combinato e soprattutto evitare di finire in carcere

Anticipazioni: Micaela corteggia Costabile

Nel corso dell’appuntamento in onda lunedì 18 settembre, largo spazio anche a Micaela. La gemella sembra intenzionata a voler conoscere un ragazzo, anzi pare molto attratta da Costabile.

Ovviamente, però tale scelta potrebbe metterla in crisi con la sorella Manuela. Infine, Otello è molto in ansia per la sua “bambina” mentre Guido di deciderà ad affrontare Massaro. Il loro sarà un durissimo scontro. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo non vi resta che attendere la puntata di domani, in onda come sempre dalle 20.35 circa.