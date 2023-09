Grande Fratello, Giselda Torresan perché ha quella voce? Spunta un clamoroso retroscena

Giselda Torresan è, certamente, tra le concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello. A colpire i telespettatori a primo impatto è, sicuramente, il suo tono di voce piuttosto particolare.

La donna ha anche alle spalle un trascorso alquanto particolare che, in più occasioni, è stato oggetto di segnalazioni e contestazioni. In queste ore, però, è trapelata su di lei una rivelazione inaspettata che riguarda proprio la sua voce.

La nuova segnalazione su Giselda Torresan: che ha fatto alla voce?

Cosa nasconde Giselda Torresan del Grande Fratello? L’operaia trevigiana ci ha sempre tenuto a dipingersi come una donna molto “normale”, dedita al lavoro e amante della montagna. Sul suo conto, però, sin dal primo momento hanno cominciato a trapelare delle pesanti indiscrezioni. Nello specifico, infatti, la donna è stata accusata di essersi licenziata dal suo incarico di lavoro poco prima di entrare nella casa del GF.

Questo elemento, però, non è mai saltato fuori durante il programma, pertanto, ci sono molti punti in sospeso. In queste ore, però, a generare sgomento è una segnalazione che riguarda la sua voce. Una fan di Deianira Marzano l’ha contattata dicendo di conoscere molto bene Giselda. La persona in questione ha dichiarato che la concorrente si sarebbe creata una sorta di personaggio e, per farlo, ha modificato anche il tono della sua voce.

Personaggio creato ad hoc per il Grande Fratello?

Stando a quanto emerso da questa segnalazione, pare che la voce reale di Giselda Torresan non sia quella che emerge dal Grande Fratello. L’autrice della segnalazione, infatti, ha ammesso di essere rimasta alquanto sbalordita quando l’ha sentita parlare all’interno del reality show di Canale 5. Sia lei sia sua madre non potevano credere a come la giovane avesse modificato il suo tono di voce per apparire, probabilmente, più goffa e attirare a sé l’attenzione.

A tal proposito, l’autrice della segnalazione ha anche dichiarato di aver confrontato la sua voce con quella di un messaggio vocale ricevuto dalla giovane e, effettivamente, secondo il suo punto di vista il timbro sarebbe stato totalmente stravolto. Ma sarà davvero così? Giselda di è creata un personaggio per riuscire a far parlare di sé nel programma e arrivare fino alla fine? Se fosse così, almeno per quanto riguarda il far parlare di sé sicuramente sta riuscendo nell’intento.