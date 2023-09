Vi ricordate di Jack Vanore di Uomini e donne? Eccolo oggi e come sta dopo la grave malattia

Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Jack Vanore. Dopo esser stato corteggiatore di Serena Enardu, partecipò al dating show di Canale 5 nel ruolo di tronista, per poi tornare come opinionista.

Nel 2020 però ha salutato il programma e solo di recente ha spiegato il reale motivo del suo addio. Non la fine della sua storia con il braccio destro di Maria come tutti credevano ma dietro tale scelta c’è una spiegazione molto più seria e importante.

Jack Vanore cosa fa oggi dopo Uomini e donne e la malattia che lo ha colpito

Il vero motivo per cui Jack ha lasciato Uomini e donne riguarda la sua malattia. Si il giovane ed ex opinionista ha abbandonato il programma a causa di una malattia autoimmune che gli era stata diagnosticata: “Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi“. Questa sua decisione è stata condivisa da Mara e da Raffaella che subito hanno capito la gravità della sua situazione. Inoltre, questa sua patologia gli ha costretto a cambiare totalmente stile di vita. Ma cosa fa oggi Jack?

Beh, oggi ha fatto sapere Vanore che lavora presso l’azienda di famiglia e qui trattano, producono e commercializzano laminati piani.” Sono delle lastre di ferro che possono essere usate, ad esempio, per costruire navi, recipienti a pressione, ponti…” ha spiegato. Nello stesso tempo, ha fatto sapere anche che tornerebbe a fare televisione e che quel mondo gli manda molto.

L’ex corteggiatore non esclude un ritorno nel programma di Maria De Filippi

Prima di concludere Jack non ha escluso affatto una sua partecipazione a Uomini e donne in futuro. Per ora ha trovato il suo equilibrio sia fisico che mentale però ritornare nel parterre gli piacerebbe molto.

Infatti, parlando di Maria e di tutto lo staff li definisci dei veri e propri amici e non colleghi. Infine, bisogna anche sottolineare che la personalità di Jack Vanore, educata e rispettosa, potrebbe piacere anche a Pier Silvio Berlusconi ed essere in linea con la sua idea di televisione.