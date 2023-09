Uomini e donne oggi, lunedì 18 settembre: panico in studio, Tina “chiamo il 118”

Come sempre ci pensa Tina Cipollari a tenere alto lo share a Uomini e donne. Anche nella puntata di oggi 18 settembre, la Vamp di Frusinate ha dato il peggio di se rendendosi protagonista di una lite trash con Elio.

Impossibile dimenticare quanto accaduto lo scorso anno, dove i due hanno minacciato addirittura di arrivare a querele.

Uomini e donne oggi: Tina e Elio ancora ai ferri corti

Nonostante l’accaduto dello scorso anno, Elio h a deciso di ripresentarsi a Uomini e donne. I due si erano lasciati con minacce di denunce, dopo che si erano offesi a vicenda. Il cavaliere però non ha querelato la Vamp come invece aveva detto di voler fare. Ed ecco che oggi la querelle è iniziata proprio da dove era finita.

Tina ha annunciato il suo momento della merenda e ha fatto entrare dei cannoli con la ricotta, che tra l’altro ha portato anche al pubblico presente. Maria ha fatto subito notare a Elio che si trattava di un dispettuccio per lui, in quanto ormai tutti sanno che non riesce a stare vicino a chi mangia la ricotta a causa di un problema vissuto da bambino.

Lite trash tra Tina e Elio, lei chiamo il 118

Ma il vero oclpo di scena è arrivato nel momento in cui Tina ha rivoelato che Elio, dopo tutte le cose che si erano detti è arrivato prima della puntata dietro le quinte chiedendole di stringerle la mano. Da qui è partita una lunga discussione, tra offese e accuse reciproche, che hanno ricordato l’accaduto dello scorso anno.

A un certo punto, addirittura, la Cipollari ha tuonato: “Voglio chiamare il 118, adesso!”. La scena è inutile dire quanto sia diventata virale e come nel giro di poco tempo abbia fatto inondato la rete. Questa è stata definita la nuova perla di Tina, la quale è stata definita da Elio una “cretina”.