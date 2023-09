Il Grande Fratello 8 cambia programmazione, cancellato doppio appuntamento: l’annuncio in diretta

Il reality show cambia programmazione: crollo assoluto di ascolti. Signorini fa flop

Alfonso Signorini e la produzione del GF già sono corsi ai ripari. Purtroppo, per il reality è già tempo di cambiamenti dato che il flop della scorsa settimana non ha convinto gli autori.

Si era partiti subito con il botto con un doppio appuntamento e tante buone speranze. E invece, dopo solo 3 appuntamenti tutto cambierà e ad annunciarlo è stato Signorini durante la diretta di ieri sera.

Cancellato il doppio appuntamento del reality

Gli ascolti non hanno ‘premiato Alfonso Signorini e la decisione di Pier Silvio Berlusconi di travolgere il programma e tutte le regole del gioco. Per questo motivo, il reality resta confermato solo per il lunedì, mentre il venerdì non andrà in onda. La prossima puntata andrà in onda fra soli due giorni esattamente giovedì 21 settembre, sostituendo così “La voce che hai dentro”, la fiction di Massimo Ranieri.

Un cambio di programma che come detto in precedenza è dettato dal clamoroso crollo degli ascolti dello scorso venerdì. A questo punto, toccherà all’attore napoletano sfidare Carlo Conti che proprio venerdì 22 settembre ritorna su Rai 1 con la prima puntata di Tale e Quale show.

Riassunto terza puntata del Grande Fratello

Ieri sera 18 settembre è andata in onda la terza puntata del GF. L’appuntamento è partito con un scontro di fuoco tra Rosy e Beatrice. Largo spazio anche alla possibile nuova coppia della Casa, Masimiliano Varrese e Angelica. Fiordaliso si è lasciata andare ad un lungo racconto della sua vita privata. La cantante dopo essere rimasta incinta a a soli 15 anni adesso vuole viversi quella spensieratezza che purtroppo non ha mai vissuto. Non meno importante anche il racconto di Alex Schwazer.

Lo sportivo ha ripercorso un pò la sua carriera dall’apice del successo fino allo scandalo, seguito da un periodo buio fatto di depressione. Infine al televoto sono finiti Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio. Il meno votato dei 4 nominati sarà il secondo candidato alla prima eliminazione di lunedì prossimo.