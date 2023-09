Un posto al sole, anticipazioni mercoledì 20 settembre: Roberto disperato per la sparizione di Tommaso

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che l’appuntamento di mercoledì 20 settembre 2023 sarà davvero decisivo per la questione del piccolo Tommaso.

Purtroppo, Lara commetterà l’ennesima pazzia portando via il bambino da casa Ferri. Non migliore sarà la situazione per Giulia, in ansia per la sua cagnolina Bricca. Infine, Bice chiederà aiuto a Mariella dopo aver scoperto la verità su Sergio. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio

Un posto al sole, anticipazioni 20 settembre 2023: Lara scappa con Tommaso, Roberto prova a cercarla

Come abbiamo visto nei precedenti episodi, dopo che Lara ha capito di non avere più scampo, ha deciso di mettere in atto un altro dei suoi piani malvagi per far si di non perdere Tommaso e il Ferri. La Martinelli vedendosi alle strette prende il bambino e scappa via, lasciando Roberto nella disperazione più totale.

L’imprenditore subito capisce che la donna è scappata e prova da solo a cercarla. Per il momento decide di non avvisare la Polizia ma al momento non sappiamo se questa sia la scelta migliore. Dove è andata assieme al bambino? Roberto li troverà?

Anticipazioni puntata mercoledì 20 settembre: Giulia disperata per Bricca, Bice si vendica di Sergio

Nel corso dell’episodio odierno vedremo anche Giulia presa dalla disperazione. La donna è triste per la sorte della usa cagnolina che come tutti sappiamo è affetta da demenza senile. Luca, intanto, capisce la gravità della cosa e a questo punto dopo aver mentito a lungo prende una decisione.

Infine, desiderosa di vendicarsi dei tradimenti di Sergio, Bice chiede aiuto a Mariella finendo per portare scompiglio anche nella vita coniugale dell’amica. Largo spazio, anche a Viola. Quest’ultima si è resa conto che Damiano le ha mentito, continua a trattarlo con freddezza. Convinta che l’uomo si sia fatto corrompere da Eduardo non immagina minimamente che quest’ultimo potrebbe esporsi a gravi rischi sia per lui che per i suoi familiari.