Ascolti Grande Fratello 18 settembre: si mette malissimo per Alfonso Signorini

Ieri, lunedì 18 settembre, è andata in onda l terza puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello, pertanto, in molti si staranno chiedendo quali siano stati gli ascolti registrati dal reality show. Ebbene, stando a quanto rivelato da Davide Maggio, pare proprio che il programma stia registrando fallimenti su fallimenti.

Dopo aver dato luogo all’esordio più scadente di tutte le edizioni classiche del programma, la terza puntata ha ancora perso il confronto contro il competitor Rai che, peraltro, aveva in programmazione una serie in replica. Vediamo tutti i dati e cosa potrebbe succedere.

Ecco gli ascolti tv della serata del 18 settembre: altro tonfo per il Grande Fratello

Gli ascolti registrati nella puntata del 18 settembre 2023 dal Grande Fratello non sembrano essere affatto soddisfacenti. Il reality show, infatti, ha totalizzato 2.199.000 spettatori, ottenendo uno share che a stento è riuscito a sfiorare il 18%. Per contro, invece, in Rai è stata trasmessa una nuova puntata del Commissario Montalbano. Nello specifico, è andato in onda un episodio del 2005 intitolato “Il giro di boa”.

Ebbene, tale serie tv continua a imporsi tra i palinsesti televisivi in quanto continua a registrare degli ottimi ascolti. Nella puntata di ieri, infatti, la fiction ha totalizzato 3.210.000 spettatori pari al 19.6% di share. Sulle altre emittenti, invece, vediamo che Rai2 con Fake Show – Diffidate delle Imitazioni ha totalizzato 722.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 I mercenari 2 è stato visto da 1.237.000 spettatori (7.1%). Rai3 Presadiretta ha registrato 1.043.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha ottenuto 679.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Si mette male per Alfonso Signorini: che decisione prenderà Mediaset?

Alla luce di questi dati inerenti gli ascolti del 18 settembre 2023, dunque, appare evidente il tonfo che continua a fare il Grande Fratello di Alfonso Signorini. A quanto pare, la nuova versione voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi, caratterizzata da personaggi Vip e Nip, i quali sono obbligati a mantenere un profilo decisamente basso, non sta convincendo i telespettatori.

Nel tentativo di arginare il problema, i vertici dell’azienda hanno già provato a correre ai ripari. Ieri si è deciso di modificare la data di messa in onda della seconda puntata settimanale. Si è passati dal venerdì al giovedì, al fine di evitare lo scontro con Tale e Quale Show che, sicuramente, avrebbe generato un’ulteriore perdita di telespettatori per il reality show. Adesso che anche la puntata del lunedì sta calando vertiginosamente, come si deciderà di correre ai ripari?