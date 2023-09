Daniele Dal Moro in escandescenza al Grande Hermano per colpa di Oriana: ” Ha spaccato tutto, è dovuta intervenire la Polizia”

Si continua a parlare di Oriana Marzoli e di Daniele Dal Moro. La coppia, ormai, possiamo dire ha superato di gran lunga ogni limite, e in queste ore, dal web è spuntata fuori una notizia clamorosa sull’ex gieffino.

Sembra che Daniele volato in Spagna per vedere la sua fidanzata sia andato in escandescenza dopo che quest’ultima pur di non perdere una piccola somma del montepremi finale abbia deciso di non vederlo. La sua reazione esagerata, ha costretto la produzione del Grande Hermano a far intervenire addirittura la Polizia.

Grande Hermano: Oriana rifiuta di incontrare Daniele per non perdere 12 mila euro

Dopo quanto successo al Grande Fratello 7, Oriana e Daniele hanno sicuramente pochissime chance di lavorare ancora nella TV italiana. Per questo motivo i due hanno deciso di dare spettacolo in Spagna con l’edizione iberica del reality show. La concorrente ufficiale è la Marzoli, che non ci ha pensato due volte a rinchiudersi in un’altra casa pur di mostrarsi e conoscendo anche il carattere di Dal Moro.

Infatti, il ragazzo è volato anche lui in Spagna per vedere la sua amata per soli tre minuti. La produzione del Grande Hermano ha deciso infatti di togliere 12mila euro al montepremi finale se Oriana avesse deciso di incontrare il compagno.. La Marzoli però non ha accettato e il veneto ha perso le staffe.

Daniele spacca tutto al GF e arriva la Polizia

Se Oriana e Daniele sono innamorati come dicono, secondo alcuni potrebbero anche evitare di uscire ed entrare da un reality all’altro per poi lamentarsi delle regole che uno show trash impone. Non glielo ha prescritto il medico di andarsene a rinchiudere in un’altra casa mettendo in difficoltà la loro relazione, visto soprattutto la loro precedente esperienza.

O: Amore ti amo

D: amore

O: amore ti amo

D:ti amo bebecita

O: Amore parlami

D:Amore

O:Amore ti amo, amore

D: stai tranquilla

O: ma dimmi che mi ami

D: ti amo

O: amore nn mi fanno vederti

D:xchè

O: xchè devo pagare per vederti 3 minuti

D:amore nn ti preoccupare #oriele pic.twitter.com/3bTPMnXMc4 — Erika Meneghel (@Eriketta39) September 19, 2023

Chi era li e ha visto Daniele dopo aver ricevuto il rifiuto della fidanzata ha parlato di un ragazzo furioso e fuori di se. Dal Moro ha “regalato” il meglio di sé bestemmiando e spaccando la porta del confessionale fino all’arrivo della polizia.