Ex di Uomini e Donne svela momento drammatico: “Vado dallo psicologo, ero in un tunnel”

Oggi, 20 settembre, corre l’anniversario di un evento drammatico, un grande lutto, ovvero, la scomparsa di un ex tronista di Uomini e Donne che si è tolto la vita un esatto anno fa. Lui è Manuel Vallicella. A ridosso di questo anniversario nefasto, un altro ex protagonista di Uomini e Donne ha registrato un video in cui ha svelato di trovarsi in un momento molto buio che lo ha spinto a mettersi in terapia da uno psicologo.

Il ragazzo in questione è stato un corteggiatore e poi un tronista del dating show di Maria De Filippi. Con la sua semplicità e spontaneità è riuscito a guadagnarsi tanti fan. Vediamo di chi si tratta e che cosa ha rivelato.

Le confessioni private di un ex di Uomini e Donne: periodo buio e brutti pensieri

In queste ore, un ex volto di Uomini e Donne ha deciso di aprirsi con i suoi fan e di raccontare di essere in terapia da uno psicologo. Ormai sono diversi anni che effettua sedute e ne trae un profondo giovamento. A tal riguardo, ha deciso di registrare una clip proprio subito dopo un incontro, in modo da raccontare i suoi pensieri e le sue sensazioni a caldo. Il ragazzo in questione è Matteo Ranieri. Il giovane ha spiegato di aver cominciato a stare male quando aveva 16 anni.

In quell’occasione arrivò il suo primo vero attacco di panico e iniziò il suo calvario. All’età di 24 anni piombò in un tunnel, e non vedeva assolutamente la luce in nessun modo. Trovandosi in quel limbo, allora, decise di rivolgersi ad uno specialista per riuscire ad uscirne. Matteo ha ammesso che, se non si fosse fatto aiutare, non sa quello che gli sarebbe successo.

Matteo e l’importanza dello psicologo

Nel corso del suo video sfogo, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto porre l’accento sull’importanza di rivolgersi ad uno psicologo. Secondo il suo punto di vista si dovrebbe sempre andare da uno specialista, non solo quando ci sono problemi. Imparare a conoscersi e ad andare a fondo su se stessi è una cosa decisamente importante, che Matteo si sente di consigliare a qualunque essere umano.

Il motivo che l’ha spinto a fare questo sfogo risiede nel desiderio di essere d’aiuto a qualcuno che si trova nella sua stessa situazione, ma non sa come uscirne. Non bisogna avere paura di ammettere di avere un problema, anzi. Non si è stupidi ad andare dallo psicologo. Secondo Matteo è molto più stupido chiudere gli occhi dinanzi un problema e fingere che non esista.