Grande Fratello, arriva la soffiata: è fidanzata con uno di Uomini e Donne

Senza ombra di dubbio una delle concorrenti più amate e seguite in questa nuova edizione del Grande Fratello è Letizia Petris. La giovane fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del popolo della rete per la sua storia forte ma anche per il personaggio ch alla fine è riuscita già a crearsi.

Sui social sono in tanti a fare il tifo per lei e qualcuno che sembra conoscerla ha spifferato qualche piccola novità su di lei e sulla sua vita privata. Vediamo insieme la segnalazione.

Letizia Peris è fidanzata? Arriva la segnalazione

A riportare l’indiscrezione su Letizia Peris, Deianira Marzano. La blogger ha fatto sapere che la concorrente del del GF avrebbe un legame con un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne. Di chi parliamo?

Nientemeno che di Giordano Mazzocchi. Come in molti ricorderanno, li deejay è stato la scelta di Nilufar Addati, tuttavia la loro relazione è durata soltanto una manciata di mesi. Ma che rapporti ci sono tra la gieffina e l’ex corteggiatore?

L’ipotesi di Deianera sulla concorrente del Grande Fratello