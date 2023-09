Terra Amara anticipazioni, spoiler turchi: Demir pugnalato alle spalle, Zuleja l’artefice di tutto

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno nuovi colpi di scena che lasceranno i fan senza parole. Le trame turche rivelano nello specifico che Demir verrà a conoscenza di segreti che lo riguardano e lo renderanno furioso.

Nello specifico lo Yaman inizerà a ricevere delle lettere anonime da un uomo che gli dirà di essere il suo fratellastro, questi gli farà conoscere la falsa moralità del padre Adnan che in passato aveva abusato di una donna mettendo incinta quella che poi sarebbe sua madre.

Anticipazioni turche Terra Amara: Demir scopre che suo padre ha violentato una donna

Gli spoiler turchi ci fanno sapere che nei prossimi episodi d Terra Amara Demir resterà sconvolto. Lo Yaman dopo aver ricevuto lettere da un uomo scoprirà che suo padre in passato si è creato un’altra famiglia. Nel dettaglio il ragazzo misterioso gli fa sapere Adnan avrebbe abusato di una donna, restando incinta. Lo Yaman però non crederà affatto ad una parola di quest’ultimo, soprattutto perchè ha di suo padre tutto un altro ricordo.

Di parere diverso saranno però Sveda e Zuleyha, convinte che dietro a quelle parole possa nascondersi la verità. Infatti, le due donne di comune accordo decidono di indagare sposandosi ad Istambul. Qui incontreranno la moglie del maggiordomo che lavorava alla tenuta nel periodo in cui avvennero i fatti. E chiacchierando quest’ultimo ricorda che alla villa al’epoca una donna con un bimbo venne cacciata via in malo modo.

Per lo Yaman è il momento della verità ma aggredisce Zuleja

Tutta questa situazione lascerà Demir senza parole. Per lo Yaman è arrivato il momento di scoprire di più e Fikret finalmente parlerà con lui confessandogli che è il suo fratellastro e che lui stesso è il frutto di quell’amore proibito.

Ancora una volta però il ricco imprenditore non darà credito all’uomo ma a farlo ragionare ci penserà la moglie, che alla fine ha già scoperto tutto. Per il figlio di Hunkar sarà l’ennesima pugnalata, infatti, infuriato con Zuleyha per avergli nascosto il fatto diventerà una belva…