Domenica In, spoiler seconda puntata, colpaccio di Mara Venier: ecco chi ha convinto

Domenica 24 settembre andrà in onda la seconda puntata di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è appena cominciato e già sta donando tante soddisfazioni ai telespettatori, che sono sempre molto numerosi.

In particolare, per la seconda puntata del programma, vedremo che la conduttrice intervisterà dei personaggi di grande spicco e che, sicuramente, generano tanta curiosità- Vediamo di chi si tratta e di che cosa parleranno.

Tra gli ospiti della seconda puntata di Domenica In una nota conduttrice

Le anticipazioni inerenti la seconda puntata di Domenica In rivelano che Mara Venier ha dato luogo ad un vero colpaccio. La zia di tutti gli italiani, infatti, è riuscita ad ottenere come ospiti della sua trasmissione domenicale degli ospiti di grande spicco. In particolar modo, tra le prime a varcare la soglia dello studio sarà Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve si accinge a riaprire i battenti della sua trasmissione.

Proprio in queste ore è trapelata una notizia molto interessante che riguarda tale trasmissione. La Rai, infatti, ha deciso di anticipare la data di messa in onda del format. Esso, infatti, riaprirà i battenti il prossimo martedì 26 settembre. In tale occasione, si darà luogo ad una puntata caratterizzata da tanti colpi di scena e ospiti imperdibili. Durante la prossima puntata di Domenica In, dunque, la Fagnani parlerà, sicuramente, anche della sua trasmissione, ma non è tutto.

Ecco di cos’altro parlerà Mara Venier il 24 settembre

Tra gli altri ospiti della seconda puntata di Domenica In c’è anche Piero Chiambretti. Quest’ultimo ha rivelato, in più occasioni, di essere particolarmente propenso a tornare in Rai. Almeno per il momento, però. i vertici dell’azienda non hanno preso nessuna decisione a riguardo. Infine, stando a quanto rivelato da Davide Maggio, durante la prossima puntata del programma di Mara Venier ci sarà spazio anche per parlare di un argomento molto importante.

Nello specifico, infatti, Salvo Sottile interverrà su di un argomento estremamente delicato. In particolar modo, si approfondiranno le vicende inerenti il caso legato a Gina Lollobrigida. Molto probabilmente, infatti, saranno mandati in onda dei servizi inediti volti a fare luce su questa intricata faccenda. La puntata in questione, dunque, si prospetta ricca di colpi di scena, di momenti toccanti, ma anche molto divertenti. Per molti è un vero peccato che questo sia l’ultimo anno di conduzione di Mara Venier.