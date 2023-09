Myrta Merlino pronta a fare i bagagli: fuori da Pomeriggio 5, al suo posto arriva l’amatissima collega?

In questi ultimi giorni si è parlato molto degli ascolti deludenti di Pomeriggio 5. Nonostante Myrta Merlino sia partita con la prima puntata con il botto man mano lo share è diminuito portando la rete a prendere una decisione.

Inoltre, a lanciare l’allarme Dagospia, spoilerando alta tensione nei viali della rete del Biscione. Ma come stanno realmente le cose? Myrta è pronta a fare i bagagli?

Myrta Merlino via da Pomeriggio 5? Ascolti deludenti

Secondo voci di corridoio la nuova edizione di Pomeriggio 5 sta facendo preoccupare Mediaset. Se l’esordio dello scorso 4 settembre sembrava dare ragione alla scelta di Pier Silvio Berlusconi, la situazione è cambiata da quando è iniziato lo scontro con il diretto competitor.

La Vita in Diretta di Alberto Matano continua a dominare. Secondo l’indiscrezione lanciata da Il Foglio, a Mediaset starebbero pensando di mandare via la Merlino e trovare un’altra alternativa dopo l’addio della D’Urso. Ma chi potrebbe prendere il suo posto?

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio Cinque: gli ascolti Mediaset dicono tutt’altro

Tali voci sulla Merlino, inoltre concordano con quanto dichiarato da Publitalia, la società di pubblicità di casa Mediaset. Nell’ultima analisi della scorsa settimana Pomeriggio 5 ha realizzato una media complessiva di 1.2 milioni di individui. Ma non solo, andando ad analizzare con attenzione, la Merlino con un 22.3% ha superato La Vita in Diretta rispettivamente di 4 e 7.3 punti. Ciò significa che Myrta convince e non ci sarà alcun rimpiazzo? Al momento è ancora presto per prendere una decisione, anche perchè la nuova stagione televisiva è appena iniziata.

Nello stesso tempo, qualcuno ha preso in considerazione di lasciare le redini di Pomeriggio 5 in mano a Simona Branchetti. Quello che sappiamo è che la prossima estate tornerà al TG5 con Morning News. Anche quest’anno ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti tv. Infine, ricordiamo che da lunedì 25 tornano Francesco Vecchi e Federica Panicucci invece tornano con Morning News.