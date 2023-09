Un posto al sole, anticipazioni giovedì 21 settembre 2023: Giulia e Luca si dicono addio

Nuovo colpo di scena nella soap opera Un posto al sole. Continua con grande successo la messa in onda serale e possiamo anticipare già che nell’episodio di giovedì 21 settembre ne vedremo delle belle. Dopo aver visto nell’episodio precedente Roberto disperato cercare Tommaso, vedremo anche Giulia e Luca dirsi addio per sempre.

Intanto Viola continuerà a trattare Damiano con estrema freddezza ma senza sapere la realtà dei fatti e i grandi pericoli che il Renda sta correndo, anche per mettere al sicuro lei.

Un posto al sole anticipazioni 21 settembre: Luca e Giulia distanti, Viola ha capito tutto

Purtroppo quello che è accaduto alla cagnolina Cricca ha portato Giulia nella disperazione più totale. La donna è in crisi e Luca non sa come aiutarla. Infatti, il De Santis si sente in colpa perchè non riesce a darle il giusto sostegno ma anche perchè sa che le sta mentendo sulle sue condizioni di salute. Quindi per evitare ulteriori problemi decide di allontanarsi dalla sua amata.

Intanto, Viola ha iniziato ad indagare su Damiano dopo averlo visto scambiarsi del denaro con Eduardo. La Bruni si è convinta che il suo amico si sia messo nei guai e questa volta ha deciso di schierarsi dalla parte di Sabbiese. Nello stesso tempo ha iniziato a trattarlo anche con freddezza e questo li sta portando ad allontanarsi. Del resto, il Renda, almeno per ora è costretto a mantenere il segreto.

Anticipazioni: Viola non ha capito le reali intenzioni di Damiano

Le anticipazioni della soap relative alla puntata del 21 settembre ci fanno sapere che nonostante quello che crede Viola, Damiano non si è mai realmente schierato con Eduardo.

Il Renda ha deciso, in accordo con Eugenio, di far credere al Sabbiese di essere dalla sua parte… Ma la realtà come ben sappiamo è ben diversa. Se Sabbiese venisse a conoscenza di tutto potrebbe succedere uno scatafascio.