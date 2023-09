Albano e Romina di nuovo nonni: Romina Carrisi incinta, chi è il compagno, 17 anni più grande

La famiglia Carrisi si allarga! A quanto pare la giovane Romina Carrisi è in attesa del suo primo figlio. A confermare la lieta notizia il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato uno scatto in cui si vede la 36enne sfiorarsi il ventre pronunciato sotto un abito verde.

Non si sa ancora chi sia il padre del bambino, ma si ipotizza che possa essere Stefano Rastelli, regista di 53 anni con cui Romina Jr ha una relazione da oltre un anno e mezzo. Il regista è stato dietro le riprese di “Oggi è un altro giorno”, programma televisivo in cui la figlia di Al Bano era ospite fissa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi è il futuro papà

Romina Carrisi in attesa: Albano e Romina Power al settimo cielo

Romina Carrisi sarebbe incinta, almeno questa è la notizia che riporta il settimanale di gossip. Nonostante la figlia di Albano e Romina sia sempre stata risevata, la ragazza ha rilasciato dei commenti dolcissimi sotto ai post di Rastelli, dimostrando così la presenza dell’uomo nella sua vita.

Fin dall’inizio i suoi genitori hanno approvato la relazione con il regista, più grand di lei di circa 17 anni. Le presentazioni ufficiali sono avvenute al compleanno di Romina lo scorso anni. Se la gravidanza fosse confermata, sarebbe il quarto nipote per la coppia di cantanti.

Chi è Stefano Rastelli compagno di Romina Jr

Come detto in precedenza Stefano Rastelli è il regista di Oggi è un altro giorno, e ha 52 anni. C’è una certa differenza di età con Romina Carrisi, ma sembra che assolutamente tutto ciò non costituisca un ostacolo nella loro relazione. Non sappiamo l’esatta data di nascita di Rastelli, ma sappiamo che è nato nel 1970 nella capitale. Tra le sue passioni il calcio dove è tifosissimo della Roma e la pesca.

Ma che cosa sappiamo in più sulla sua vita privata? Le poche informazioni che si conoscono sono le seguenti: Stefano prima di incontrare Romina è stato sposato anche se non si conosce l’identità della donna. Tuttavia è risaputo che con l’ex moglie Stefano ha avuto due figlie, che si chiamano Emma e Lola e ad oggi ha un bellissimo rapporto con entrambe.