Un posto al sole, anticipazioni venerdì 22 settembre 2023: Alberto torna alla carica Diana, Rosa

Continua la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata di venerdì 22 settembre, largo spazio sarà dedicato ad Alberto.

Ma non solo, Viola prenderà completamente le distanze da Damiano, Rosa infine farà una scoperta sconvolgente. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Un posto al sole spoiler venerdì 22 settembre: Alberto torna all’attacco con Diana

Si è conclusa anche questa settimana con gli appuntamenti di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di domani venerdì 22 settembre ci fanno sapere che Alberto tornerà alla carica con Diana. Il Palladini non si capacita che l’architetto non si lascia andare alla sua corte ma non sa che dietro il rifiuto della bionda c’è la presenza di un altro uomo. Diana, infatti, ha nelle mente una persona che Alberto conosce molto bene e che sicuramente non gli farà piacere…

Non migliore sarà invece la situazione di Viola. Quest’ultima è distrutta per quello che ha visto:Damiano è immischiato con la camorra. Per questo motivo la donna continuerà a tenerlo in disparte inconsapevole che nulla è come sembra. Damiano però nasconde un segreto che potrebbe essere scoperto da Rosa. Le Anticipazioni ci rivelano infatti che la donna scoprirà qualcosa che la lascerà davvero senza parole.

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia trova una soluzione per la sua Terrazza

Nel corso dell’episodio la trama si concentrerà anche sulla Poggi. Le condizioni di Bricca l’hanno destabilizzata e ormai la donna è distrutta. Giulia dovrà riprendersi il più in fretta possibile, viste anche le condizioni della cagnolina. Inoltre, deve far quadrare i conti alla Terrazza.

Franco ha deciso di recuperare in parte l’affitto del suo appartamento e ha imposto alla suocera una più oculata attenzione alle spese. Con l’aiuto di Niko, Giulia riuscirà a ottenere dei soldi extra, per accontentare il genero e far tornare, almeno un po’, il sereno. A questa spiacevole situazione si aggiunge anche il fatto che con Luca la storia è già finita