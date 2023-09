Uomini e Donne, dopo scontro Carola e Federico, arriva stoccata di Alice? “Non meritano…” (FOTO)

Ieri a Uomini e Donne c’è stato lo scontro infuocato tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due ragazzi hanno deciso di lavare i panni sporchi in pubblico, portando alla luce degli altarini che hanno generato molto sgomento.

Ad ogni modo, dopo l’apparizione in tv, in molti stanno attendendo i loro commenti mediante i loro rispettivi profili social. A creare particolare scalpore, però, è stato un post di Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico. Ecco cosa è successo.

L0intervento di Alice dopo lo scontro tra Federico e Carola a Uomini e Donne

Il confronto tra Carola e Federico a Uomini e Donne ha sollevato davvero un grosso polverone. In tale occasione, infatti, Nicotera ha fatto delle confessioni inerenti i motivi per i quali si sono lasciati ed ha smascherato senza precedenti la sua ex. Quest’ultima, infatti, è stata praticamente travolta da una marea di accuse. Solo Maria De Filippi ha preso le sue difese evitandole il “linciaggio” mediatico.

Ad ogni modo, a suscitare interesse in queste ore è stato il commento di una terza persona, che ha fatto parte del trono di Federico. Lei è Alice Barisciani, rivale di Carola e ex corteggiatrice di Nicotera. Lei è stata la non scelta e, a distanza di tutto questo tempo, pare abbia sentito il bisogno di dire la sua in merito a quanto accaduto ieri. Dopo la puntata, infatti, Alice ha pubblicato un commento su Instagram in cui ha detto che nella vita bisogna avere pazienza e aspettare poiché tutte le cose vengono a galla. Alcune di esse si commentano da sole, quindi, non hanno bisogno neppure di una reazione. (Continua dopo la foto)

La strana reazione della Carpanelli e Nicotera

In questo sfogo, Alice non ha mai menzionato Carola e Federico, tuttavia, la maggior parte dei fan di Uomini e Donne ritiene che tale commento sia riferito proprio a quanto andato in onda in tv. Il tempismo con cui la Barisciani ha dato luogo a questo sfogo e le stoccate lanciate non sembrano lasciare dubbi ad interpretazioni differenti. Per quanto riguarda la Carpanelli e Nicotera, invece, i due hanno avuto una reazione un po’ strana.

Dopo essersene dette di tutti i colori in studio da Maria De Filippi, sono letteralmente spariti. I due, infatti, sono assenti dai loro rispettivi profili Instagram da oltre 24 ore. Non sono presenti IG Stories o commenti volti a ribadire la loro versione dei fatti. Come mai hanno deciso di seguire questa strada?