Grande Fratello 8, cambia ancora la programmazione: cancellato definitivamente il daytime pomeridiano

Ancora un nuovo cambio di programmazione per il Grande Fratello. Questa volta Mediaset ha deciso di modificare la messa in onda pomeridiana del reality per lasciare spazio ad Amici.

DavideMaggio.it fa sapere che la soap La Promessa non sarà sospesa come inizialmente previsto e ciò porterà ad alcuni cambi in palinsesto nei programmi seguenti. Ma vediamo insieme tutti i dettagli

La soap La Promessa non verrà sospesa, cambia la programmazione di Canale5

Mediaset ci ha ripensato. La soap La Promessa, in onda ogni pomeriggio alle ore 16:20 su Canale5, non verrà sospesa. Inizialmente era previsto che l’ultima puntata andasse in onda venerdì 22 settembre, ma a quanto pare la serie resterà al suo posto, visti gli ascolti e la grande curiosità da parte del pubblico nel seguire le vicende dei protagonisti.

L’appuntamento sarà dalle 16:40 alle 16:55, con una forma ridotta della durata di quindici minuti. Per lasciare La Promessa al suo posto in modo che faccia da traino a Pomeriggio Cinque, però, occorrerà apportare dei cambiamenti in palinsesto che riguarderanno il Grande Fratello e ovviamente la famosa scuola di Amici

Cancellato il daytime del Grande Fratello: fan delusi

All’inizio Mediaset aveva pensato di sospendere la serie televisiva per lasciare spazio al daytime di Amici. A quanto pare, però, si è deciso di salvare solo La Promessa e il talent di Maria, cancellando il daytime del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini è già reduce da un cambio di programmazione. L’appuntamento in prima serata, infatti, non è più il lunedì e il venerdì, ma il lunedì e il giovedì.

Ma cambierà anche la collocazione del daytime. Su Canale5, alle ore 16:10, non andrà più in onda la fascia dedicata al GF, ma il daytime di Amici di Maria De Filippi. Per assistere alle pillole su quanto accade nella casa, bisognerà sincronizzarsi su Canale 5 alle 10:55 del mattino e alle ore 13:40 del pomeriggio. In entrambi i casi si tratterà di un appuntamento della durata di soli cinque minuti. Insomma, un misero tempo che già sta scatenando i fan del programma. Ci saranno dei cambiamenti?