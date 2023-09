Terra amara anticipazioni turche: viene fuori (tutta) la sconvolgente verità

Nuovi clamorosi e scioccanti colpi di scena attendono i fan di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi finalmente verrà fuori tutta la verità che riguarda Demir e la sua famiglia.

Lo Yaman è stato ingannato e non solo da sua moglie ma anche da chi lo ha messo al mondo. Perché? Vediamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi

Terra Amara anticipazioni, Yilmaz muore e Fikret si fa avanti con Mujgan

Fin dal suo arrivo a Cukurova, Fikret Fekeli ha lasciato fin da subito non pochi dubbi agli abitanti del paese, in particolare a Behice-. Quest’ultima infatti non ha mai creduto che il ragazzo fosse il nipote di Ali Rahmet. Intanto, Ali cederà all’uomo e lo accoglierà in casa, noncurante della forte attrazione che il nipote svilupperà per Mujgan, già in forte crisi con il marito Yilmaz Akkaya. Tutto cambierà nel momento in cui Yilmaz morirà… Fikret si farà avanti con la dottoressa fino a conquistare il suo cuore.

Nei prossimi episodi vedremo il paesino organizzare a sette giorni di distanza dalla morte di Yilmaz una preghiera per stare vicino a Zuleja. In questa occasione si presenterà Fikret e mostrerà ancora una volta di non provare nessuna simpatia per Demir. Quando lo Yaman annuncerà di voler concedere a Zuleyha metà delle azioni della madre defunta Hunkar, dal momento che può disporre del suo patrimonio in quanto unico erede di Adnan Yaman, Fikret perderà le staffe e lascerà la piazza furioso.

Spoiler turchi: finalmente tutta la verità su Fikret e il legame con Demir

Grazie ad un lungo e commovente flashback scopriremo che Fikret è figlio della cognata di Ali Rahmet ma non di suo fratello Musa, bensì di Adnan Yaman. Scoperta l’infedeltà della moglie, Musa cacciò ci casa la moglie e il figlio illegittimo, costringendoli a vivere nella povertà e nell’indigenza, dal momento che neppure Adnan ha voluto riconoscerlo e mantenerlo.

Non potendo più vendicarsi del padre biologico, l’uomo ha iniziato a provare un forte odio per il fratello Demir che, a differenza sua, ha sempre ricevuto amore e tanto sostegno. Stando alle Anticipazioni, il ragazzo sarà pronto alla sua vendetta e per prima cosa andrà a distruggere la lapide di Adnan