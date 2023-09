Tu si Que vales parte malissimo, pubblico deluso da tutti: “Non si salva nessuno, conduttori a casa”!

E’ iniziata una nuova edizione di Tu si que vales, ma a quanto pare l’attesissimo appuntamento non ha convinto proprio nessuno. A confermarlo i messaggi e i tweet sui social tutti contro Maria, la produzione e i nuovi conduttori.

Come ogni anno, Maria De Filippi è tornata a dominare il palinsesto di Canale 5 con i suoi programmi: da Uomini e Donne ad Amici, fino al people show di ieri sera. Un’edizione con molte novità. Prima di tutto, nel corso dell’appuntamento televisivo, è stato introdotto il nuovo quarto giudice del programma, ovvero Luciana Littizzetto che ha preso il posto di Teo Mammuccari.

E’ polemica sui conduttori di Tu si que vales: pubblico deluso

Come tutti sanno non solo novità nella giuria ma anche nella conduzione. Per la prima volta dall’inizio di Tu si que vales, Belen Rodriguez non è tornata nelle vesti di presentatrice. Dopo nove anni la modella ha lasciato la Mediaset e ha chiuso un capitolo importante della sua carriera. Tuttavia, la showgirl non è stata propriamente sostituita. Semplicemente, la De Filippi ha deciso di far rimanere coloro che erano già i suoi co-conduttori da diversi anni: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Un trio che non ha mai convinto già negli anni passati e figuriamoci in questa stagione. Infatti, diversi utenti già durante la messa in onda della puntata si sono scagliati contro Maria e tutta la produzione per questa scelta pessima. Nessuno dei tre conduttori sarebbe abbastanza adatto a condurre un programma in prima serata. In tanti, infatti, non capiscono come mai non si sia deciso di dare l’opportunità ad altri talenti più adatti per un lavoro del genere.

La richiesta a Maria De Filippi

Vista la grande delusione e le polemiche sui social, adesso tutti si chiedono se Maria prenderà provvedimenti senza aspettare la prossima stagione di Tu si que vales.

Accanto ai tre conduttori ci vorrebbe qualcuno con qualità di presentatore e non ragazzi che appartengono ad altre categoria. Cosa succederà? Per ora non ci resta altro che attendere aggiornamenti