Un posto al sole anticipazioni: Ida nuova rivale di Marina? Roberto ha un piano

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la reunion tra Marina e Roberto potrebbe durare poco.

Nelle prossime puntate potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso, che vedrà Ida diventare la nuova rivale della Giordano. Ma vediamo insieme tutti i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: Roberto fa una clamorosa proposta a Ida

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Roberto trovare Ida. Aiutato da Lara, che vorrà ovviamente in cambio qualcosa, Ferri riporterà a casa Tommaso e la sua vera mamma, con cui dovrà trovare presto un accordo, per tenere lui e Marina il bambino. Il Ferri però questa volta tirerà fuori un duro carattere, mettendo addirittura la ragazza con le spalle al muro. Secondo le indiscrezioni pare che il ricco imprenditore chiederà a Ida di stare vicino a Tommy ma solo se gli permetterà di adottare il bambino assieme a Marina.

Una richiesta che Ida potrebbe dover soddisfare, a causa della sua situazione economica. Inoltre se Roberto la denuncia la bionda potrebbe finire dietro le sbarre. Intanto, la proposta che farà il Ferri a Ida non lascerà Marina del tutto soddisfatta. La Giordano vorrà procedere a denunciare pure Ida, complice di Lara.

Ida sarà la nuova nemica di Marina?

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Ida, potrebbe però rivelarsi tutta un altra persona e che quest’ultima potrebbe addirittura trasformarsi nella nuova rivale di Marina. Il condizionale è d’obbligo ma le ultime notizie sulla Soap ci confermano che della mamma di Tommy e della stessa Lara, non ci libereremo presto.

Ida potrebbe essere messa con le spalle al muro, ma potrebbe pure non sparire in maniera definitiva dalla vita del suo bambino. Insomma, quel che è certo è che l’incubo non è ancora finito.