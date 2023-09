Terra Amara, lo ha fatto davvero: l’evento coglie di sorpresa tutti

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. La serie televisiva arrivata sul piccolo schermo lo scorso anno continua a portare grandi ascolti alla rete tanto da decidere di non stopparla ne per il week end e tanto meno per tutto il periodo estivo.

Ma la vera e grande novità riguarda un personaggio della serie, ovvero uno dei grandi protagonisti. Di chi stiamo parlando? Beh di Murat Unalmis che poche ore fa è convolato a nozze

Grande festa per l’attore famosissimo di Terra Amara

L’attore di Demir di Terra Amara, ha colto tutti di sorpresa: dopo aver dichiarato a Verissimo solo pochi giorni fa di avere il cuore occupato da un amore per una giocatrice di basket, oggi ha sorpreso tutti sposandosi in gran segreto a Istanbul con la sua amata.

Murat è convolato a nozze con la compagna lo scorso 22 settembre con Albena Ilieva. I testimoni di nozze sono stati il suo manager e e i loro due amici più stretti. Parenti e amici sono intervenuti alla cerimonia per celebrare l’amore di questa giovane e bella coppia. Come in molti sapranno queste non sono le prime nozze per l’attore, infatti è stato sposato un anno e mezzo con un attrice molto famosa in Turchia.

Anticipazioni Terra Amara: Demir tradisce Zuleja

La sua vita sentimentale oltre ad essere tormentata nella vita privata lo sarà anche nella soap opera. Nei prossimi episodi, lo Yaman con la morte di Yilmaz si avvicinerà molto a Zuleja ma quest’ultimo lo respingerà. La Altun però ad un certo punto capirà quanto sia sincero suo marito e darà una nuova chance al compagno.

Una pace e una serenità che durerà davvero molto poco dato che il ricco imprenditore tradirà la moglie. A fargli perdere la testa Umit, che vedremo e conosceremo nei prossimi appuntamenti. Tra i due inizierà una relazione e Zuleja una volta scoperto andrà via di casa. Ma per tutti i dettagli non ci resta altro che attendere