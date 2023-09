Carola Carpanelli nuova stoccata contro Federico Nicotera: “A volte è meglio…. (FOTO)

Dopo l’aspro confronto che si è consumato a Uomini e Donne la scorsa settimana, Carola Carpanelli pare abbia lanciato una nuova stoccata contro Federico Nicotera. Tutto è partito dal commento di un utente del web il quale ha commentato la faccenda.

Al di sotto di tale intervento è spuntato quello dell’ex corteggiatrice, la quale ha lasciato trapelare tutto il suo rammarico per quanto accaduto. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto che sta generando così sgomento.

Nessun riavvicinamento tra Federico e Carola dopo Uomini e Donne

I rapporti tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera non sembrano essere affatto dei migliori. Una volta lavati tutti i panni sporchi a Uomini e Donne, tra i due pare non ci sia stato nessun approccio. Se, da un lato, Federico è apparso ancora innamorato e ferito per come siano andate le cose, lo stesso non può dirsi per la Carpanelli. La ragazza, infatti, si sta mostrando decisamente più avanti rispetto al suo ex, almeno dal punto di vista sentimentale.

Un utente del web, però, ha voluto esprimere il suo giudizio in merito a quanto accaduto. Nello specifico, tale persona ha detto di essere rimasta male per come siano andate le cose, soprattutto perché, in questo modo, Carola l’ha data vinta a tute le persone che l’hanno sempre criticata e non hanno mai creduto in lei Tra di queste c’è anche Alice Barisciani, che recentemente pare abbia lanciato una stoccata contro i due.

La nuova stoccata della Carpanelli contro Nicotera

Ad ogni modo, dinanzi questo intervento, Carola Carpanelli ha deciso di replicare e, nel farlo, pare abbia lanciato una stoccata a Federico Nicotera. Nello specifico, infatti, la ragazza ha detto che ci sono dei casi nella vita in cui sarebbe opportuno deporre le armi. Non vale più la pena di combattere quando non ci sono più i presupposti per andare avanti, quindi, per quanto le riguarda, va bene che le cose siano andate in questo modo.

In merito al parere delle persone, invece, poco le importa. Lei si sente a posto con la coscienza e sa perfettamente come siano andate le cose, pertanto, non dà nessuna importanza a tutto il resto. Ognuno, infatti, è libero di pensare assolutamente quello che vuole in quanto a lei non interessa più nulla. Insomma, pare sia stato messo un bel punto con il passato. Sarà lo stesso anche per l’ex tronista di Uomini e Donne?