Grande Fratello 8, lite nella casa dopo la diretta: Massimiliano perde il controllo

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello ieri sera sicuramente avrà notato che la puntata è stata molto particolare per il concorrente Massimiliano.

Il giovane stato prima rifiutato da Heidi Baci e poi ha subito un altro attacco da Beatrice Luzzi. E così nella notte dopo la puntata si è sfogato con altri inquilini andandoci giù in maniera piuttosto pesante soprattutto con l’attrice.

È di nuovo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Nel corso della diretta di ieri sera, 25 settembre, nella Casa del Grande Fratello 8 c’è stato un forte confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci a seguito della loro complicità ma anche degli alti e bassi avuti nel corso di questi giorni. L’attore ha ammesso di aver corteggiato la ragazza di origini albanesi e di provare qualcosa per lei.

Non lo stesso invece per Heidi che ha subito scaricato il giovane ammettendo di non provare nessun interesse se non una semplice amicizia.La ragazza ha poi fatto intendere di essere interessata a Vittorio Menozzi. Dopodiché Varrese ha prima richiesto un confronto con la donna dopo la puntata e poi in confessionale ha detto ad Alfonso Signorini che non demorderà.

Duro sfogo di Massimiliano Varrese dopo la puntata del GF 2023

Massimiliano e Beatrice avevano deciso qualche giorno prima di darsi una tregua e di evitarsi prima che la situazione potesse degenerare. Ma poi durante la puntata del Grande Fratello la ragazza ha dichiarato che l’attore vuoel vederla fuori e sopratutto vuole metterla contro gli altri ragazzi. Inoltre, ha aggiunto che in Casa nessuno la sopporta e invece non è così. A questo punto, Massimiliano se l’è presa e ha detto che lei ha chiuso nuovamente con lui definendola ipocrita e falsa e attaccandola pesantemente nella notte.

Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Beh a quanto pare Varrese si è sfogato con Letizia Petris e Fiordaliso, dicendo di essere una persona trasparente e con dei valori e non capendo il comportamento incoerente di Beatrice Luzzi. Ma non solo, oltre ad insinuare che gli rompe i cog***ni, ha praticamente ammesso di non sopportarla. Fatela uscire. Falsa, finta, sta giocando a screditarmi. Fa tutta la gne gne e poi è ficcante. Mi viene da dire una cosa meglio che non la dico…”.