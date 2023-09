Un posto al sole anticipazioni mercoledì 27 settembre 2023: Roberto prende di petto Ida

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto ha finalmente ritrovato Tommaso, ed ha cacciato Lara. Ora, però, l’imprenditore deve vedersela con Ida, della quale Marina non si fida per niente.

Intanto, Otello e Raffaele continuano ad essere fortemente in disaccordo sulla possibilità di rendere Rosa la portiera temporanea di Palazzo Palladini. Guido, invece, non sopporta la presenza di Bice nella vita di Mariella…

Un posto al sole anticipazioni 27 settembre 2023: Roberto pronto a tutto contro Ida, Otello e Raffaele ai ferri corti

Come abbiamo visto nell’episodio precedente Roberto è riuscito a trovare Ida. Il Ferri ce l’ha fatta anche grazie a l’aiuto di Lara che si è resa disponibile nell’impresa. Nello stesso tempo, però, non si è fatto abbindolare e ha cacciato anche la Martelli via dalla sua vita. Adesso però Roberto deve fare i conti con la vera madre del bambino e soprattutto bisognerà decidere come reagire.

Tra l’altro, Marina non si fida per niente di Ida, tanto che sta provando a mettere in guardia il marito. Otello e Raffaele continuano a scontrarsi. Mentre il Testa non vuole che Rosa prenda anche solo momentaneamente il posto del Giordano senior in portineria, in partenza per la Spagna, quest’ultimo è certo che la giovane sia la candidata ideale

Anticipazioni: Guido davvero impazzito

Giudo invece è sull’orlo di una crisi di nervi. Il vigile sembra davvero stanco della troppa presenza di Bice nella vita di Mariella. Il Del Bue è perfettamente conscio del fatto che la loro amica, proprio come Massaro, siano caratterizzati da un’esuberanza così travolgente che lui e la moglie finiscono loro malgrado sempre con il restarne travolti.

Pertanto, l’uomo preferirebbe che Bice prendesse le distanze dall’Altieri senior, ma sa che questo sogno è impossibile. Cosa succederà? Non ci resta altro che attendere