Uomini e donne anticipazione giovedì 28 settembre 2023: arriva la prima segnalazione, Beatriz fa una scenata “ridicola”

Il 28 settembre va in onda la prima della registrazione del 15 settembre. Grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo svelare cosa vedremo in questo appuntamento.

Largo spazio sarà dedicato al trono Classico, dove è arrivata la prima segnalazione su Carlo, corteggiatore di Manuela. Ma non è tutto, l’attenzione si concentrerà anche su Gemma alle prese con il suo giovane cavaliere

Uomini e donne 28 settembre: prima segnalazione al trono classico

Le anticipazioni di Uomini e donne annunciano il promo caso di segnalazione al trono classico. Nel mirino finisce Carlo, corteggiatore di Manuela. La tronista sembra molto presa dal giovane e a confermarlo è lei stessa proprio nella sua ultima esterna. Motivo per cui queste dicerie l’hanno messa in crisi. Dopo aver valutato la segnalazione, Tina Cipollari e Gianni Sperti prendono le difese del ragazzo, spiegando che in quello che hanno visto non c’è assolutamente nulla di male. Carlo ha discusso con la tronista, innervosita ma, alla fine, sono riusciti a chiarire. Manuela almeno per adesso sta frequentando tre ragazzi: Carlo, Michele e Damiano.

Brando,è uscito invece con Raffaella, facendo ingelosire Beatrix che avrebbe voluto fare un’esterna con lui. Ricordiamo che la corteggiatrice sta conoscendo entrambi i tronisti e per ora non sembra volersi dichiarare. Cristian, invece, è uscito in esterna con Valeria e sta conoscendo anche una ragazza di nome Valentina. Entrambi i tronisti hanno chiesto di poter conoscere altre ragazze.

Anticipazioni: Scatta il primo bacio per Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato anche Gemma Galgani. La dama sta continuando a frequentare Maurizio e i due rivelano di essersi baciati. Maurizio ha anche dichiarato che, dopo la puntata, avrebbe fatto ritorno a Livorno:

Tina Cipollari ha invitato Gemma ad andare via insieme a lui. Anche Aurora e Marco sono usciti e si sono baciati e hanno anche deciso di non frequentare altre persone in trasmissione, dandosi quindi l’”esclusiva”. Come andrà a finire?