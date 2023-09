Uomini e donne oggi, mercoledì 27 settembre: Tina costringe Gemma a fare un test di gravidanza, il siparietto è davvero imbarazzante

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Nell’appuntamento di oggi 27 settembre di Gemma Galgani è stata l’assoluta protagonista. La dama appena tornata da un viaggio con Maurizio in Sardegna ha dichiarato di aver dormito in lontana da lui, suscitando l’ilarità di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nonostante questo, la dama è apparsa entusiasta del livornese che è stato a suo dire molto premuroso nei suoi confronti.

Ed ecco, che l’opinionista di Uomini e Donne non ha nascosto la sua delusione: “Soldi buttati, due serate inutili” mentre Gianni Sperti ha commentato ironico: “Eccoli nonna e nipote.” Gemma Galgani a questo punto si è difesa ammettendo che al momento non le interessa l’approccio fisico. Ed ecco che a questo punto la vamp la trascina con se in bagno per farle fare un test di gravidanza.

Gemma Galgani incinta: Tina la costringe a fare un test

Tina Cipollari ha invitato Gemma Galgani a seguirla in bagno tirando fuori un test di gravidanza. Patrizia, si è trovato d’accordo con Tina e Gianni mentre Gemma ha continuato a dire che tra lei e Maurizio c’è qualcosa che va oltre. Gianni crede che Gemma si sia fatta nuovamente un film.

Ma il vero colpo di scena come ben potete immaginare è avvenuto dopo, quando Tina esce fuori con il test di gravidanza positivo. L’opinionista a questo punto fa anche gli auguri ai futuri genitori e nello studio si è scatenato il caos, tra risate, battutine e applausi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da canale5.mediaset.fp (@canale5.mediaset.fp)

Caos al trono classico: Beatriz non convince

La puntata di Uomini e donne si è concentrata anche su Barbara De Santi. La dama ha deciso di chiudere con Alessio per via dell’età. Mentre Gerò ha deciso di uscire con Angelica e Cristina. Infine, largo spazio anche ai tronisti.

Ancora una volta in studio si è creato un pò di caos per via di Beatriz che almeno per il momento continua a dire di non volersi dichiarare ne a Cristian e tanto meno a Brando