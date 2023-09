“Troppi raccomandati”: Bufera ad Amici 2023, scatta la protesta. Maria De Filippi perde punti

Non c’è edizione di Maria De Filippi senza polemiche. Anche quest’anno la il talent è partito con qualche piccolo malcontento da parte dei fan.

Domenica Maria De Filippi ha ufficialmente presentato i cantanti e i ballerini che si sfideranno quest’anno a scuola. Molti, tra il pubblico a casa, hanno fatto notare che diversi allievi non erano proprio dei perfetti sconosciuti, anzi.

Amici, polemiche in rete sugli allievi scelti

Le indiscrezioni su Holden, ad esempio, circolavano già da tempo. Tra gli allievi si sono presentati il figlio di Paolo Carta compagno della Pausini. Ma non solo, quest’anno si sono presentati anche molti amici di amici.

Come Dustin che conosce molto bene Isobel, una delle protagoniste della scorsa edizione. Infine, anche Mariasol o Nicholas, pare siano vecchie conoscenze di Todaro. A questo punto la domanda sorge spontanea, sono tutti raccomandati?

Amici 23, troppi raccomandati: tutti contro Chiara Porchianello

Nel mirino della rete non sono finiti solo gli allievi sopra elencati. Al centro delle critiche è finita anche Chiara Porchianello. La giovane scelta da Emanuel Lo, è un’amica storica di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e molti le hanno dato della “raccomandata”. Non tutti sanno però che non è la prima volta che Chiara tenta di entrare nel programma. La ballerina aveva già provato a superare i provini nei precedenti anni e ora, dopo così tanto impegno, è riuscita a conquistarsi il suo posto nella scuola.

Infine, molti si sono concentrati anche su Francesco Guarnera o meglio Holy Francisco. Il ragazzo quando si è presentato ad Amici, in tanti hanno notato un viso familiare. Infatti, si è presentato anche a X Factor e in questo talent è stato scartato da Ambra Angiolini durante i bootcamp. La cantante ed attrice ha deciso di non portarlo ai Live nonostante il disaccordo da parte del pubblico. Oggi però Francesco Guarnera ha voluto darsi una seconda chance e grazie alla sua tenacia è diventato un allievo ufficiale di Amici