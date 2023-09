Anticipazioni Grande Fratello 2023: due nuovi ingressi in Casa

Nonostante tutte le buone aspettative da parte di Pier Silvio Berlusconi e tutta la troupe il Grande Fratello, è inutile girarci attorno ma fa molta fatica a salire in termini di ascolti. Complice sicuramente il cast che al momento non sta brillando e non sta appassionando i telespettatori.

Ma non è tutto perchè sicuramente a fare la sua parte sono appunto anche le nuove regole imposte nel reality. Allora cosa si fa? Beh, Signorini sembra avere una carta vincente: ovvero due nuovi ingressi in casa.

Nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello 2023

Come detto in precedenza questa edizione rispetto alle altre precedenti non è partita con il botto.Per ora fa davvero fatica ad ingranare con gli ascolti e proprio per questo motivo, la produzione del reality show starebbe correndo ai ripari con altri innesti.

Secondo Amedeo Venza vedremo presto nella Casa del Grande Fratello nuovi concorrenti che dovrebbero essere in grado di ringalluzzire le dinamiche, o almeno si spera: “In arrivo due nuovi ingressi previsti per le prossime settimane. Uno ne esce e 15 ne entrano”. Al momento non sappiamo i nomi delle nuove new entry ma a quanto pare dovrebbero essere un Vip e un Nip.

Anticipazioni stasera 28 settembre: chi uscirà dalla Casa?

I nuovi ingressi che varcheranno la porta rossa non entreranno stasera. Quello che possiamo anticipare però, in vista dell’appuntamento del 28 settembre è che nel corso della diretta ci saranno molti colpi di scena. In primis scopriremo chi lascerà il programma tra i 5 nominati ma sicuramente ci saranno sorprese per i concorrenti.

Inoltre, si parlerà anche di Vittorio che proprio poche ore fa ha avuto un duro scontro con quasi tutti i ragazzi nel tugurio. Infatti, sembra che ormai la Casa si sia divisà a metà per via dei troppi litigi.. Riuscirà Alfonso Signorini a mettere ordine? Per ora non ci resta che attendere