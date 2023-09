Uomini e Donne spoiler 29 settembre: Cristian si apre a nuove conoscenze, Roberta contro Cristina

Nel corso della puntata del 29 settembre di Uomini e Donne assisteremo al continuo della puntata di ieri. In tale occasione, vedremo che Maria De Filippi si soffermerà soprattutto sui due tronisti maschi.

Tra gli over, invece, ci saranno ampi momenti di dibattito, tra cui una lite piuttosto animata. Roberta Di Padua sarà al centro di una discussione con Cristina. Le due donne non si risparmieranno certamente dal dirsi tutto quello che pensano.

Ancora liti al trono over, Cristian esce con Virginia a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata di venerdì 29 settembre di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di Alessio. Il protagonista è stato chiamato a centro studio nella giornata di ieri per conoscere delle nuove donne scese per lui. Quest’ultimo, anche se sta conoscendo Cristina e Barbara, ha deciso di accettare a conoscere nuove persone. La cosa, ovviamente, ha generato molte polemiche, le quali proseguiranno anche nella messa in onda odierna.

Successivamente, poi, la conduttrice cambierà argomento e chiederà a Cristian di accomodarsi al centro dello studio. Il ragazzo non ha molto apprezzato il modo di fare di Beatriz, la quale sta uscendo anche con l’altro tronista. Proprio in virtù di questo, prenderà la decisione di non portarla in esterna. Per contro, però, il giovane si dedicherà a Virginia. Lei è una ragazza nuove e tra loro ci sarà una prima esterna conoscitiva.

Spoiler 29 settembre: Beatriz messa da parte, lite Roberta Cristina

Al momento è sicuramente troppo presto per dire se tra i due sia scattato qualcosa, tuttavia, entrambi diranno di essersi trovati molto bene. La cosa, ovviamente, non farà certamente piacere a Beatriz, che sarà chiamata in causa per replicare alla faccenda. Per lei, però, ci sarà anche un altro due di picche. Anche il tronista Brando, infatti, ha deciso di lasciarla a casa.

A quanto pare, dunque, a voler troppo, Beatriz è finita per rimanere a bocca asciutta. Se i due tronisti continueranno a lasciarla a casa, è anche probabile che la giovane dovrà abbandonare la trasmissione. Tornando al trono over, invece, nella puntata del 29 settembre di Uomini e Donne ci sarà uno screzio tra Roberta Di Padua e Cristina. Le due donne non hanno mai nutrito una grande simpatia reciproca, tuttavia, nel corso della puntata in questione, si scontreranno in maniera piuttosto accesa.