Uomini e donne, Riccardo Guarnieri torna in scena: Roberta svela un piccolo dettaglio su di loro

Uomini e donne è iniziato da qualche settimana e come tutti hanno visto senza il ritorno di Riccardo Guarnieri. Un assenza che possiamo dire continua a far rumore dato che sono in tante le fan che vorrebbero rivederlo seduto al suo posto.

Come in molti ricorderanno loo scorso anno, il bel tarantino oltre a frequentare le dame nello studio ha riprovato a riallacciare i rapporti con Roberta di Padua, dama con la quale tempo prima ha avuto una storia. Beh, solo adesso la giovane di Cassino ha svelato un piccolo retroscena su di loro, nascosto anche alla redazione.

Roberta Di Padua racconta uno degli ultimi “altarini” di Riccardo

Andando con ordine, a Roberto è stato chiesto se ha fatto effetto o meno non rivedere Riccardo a Ued. La giovane è stata molto chiara spiegando che per il tarantino non ha nessun interesse e non lo ha avuto nemmeno negli ultimi mesi. Inevitabilmente la domanda successiva ha riguardo proprio la motivazione e a quel punto la Di Padua ha raccontato un dettaglio mai detto prima.

Durante le ultime settimane del programma Guarnieri le ha mandato anonimatamente dei fiori, facendosi poi riconoscere alla fine della trasmissione. Un gesto che alla stessa Roberta non è piaciuto perchè lui in quel periodo stava frequentando Mariangela e Giusy. Quindi di conseguenza non si è sentita unica o corteggiata con un reale interesse. Anzi lo ha trovato addirittura un gesto di mancanza di rispetto verso le altre giovani donne li a corteggiarlo realmente.

Uomini e donne: nessuna conoscenza tra la dama e Foriglio

Roberta, inoltre, all’inizio dell’estate si è resa protagonista anche di un altro gossip che l’ha vista al centro dell’attenzione con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli.

Su vari settimanali di gossip si è parlata di una loro frequentazione ma la dama ha voluto precisare che tra id loro non c’è mai stato nulla. Non si sono mai visti e tanto meno sentiti.