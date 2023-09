Grande Fratello 2023, Massimiliano e Heidi costretti a essere una coppia? Spunta l’audio in confessionale di Anita trasmesso per errore

Giovedì 28 settembre è andata in onda la sesta puntata del grande fratello. Il reality purtroppo nonostante sia partito da tre settimane sembra ancora non convincere. Il non decollo è dovuto molto probabilmente al fatto che il cast purtroppo non sta convincendo e nemmeno le nuove regole imposte dal GF.

Inoltre, in queste ultime ore sono spuntate fuori delle voci che lascerebbero davvero senza parole e che confermerebbero l’ennesimo inganno. Infatti secondo i telespettatori la situazione sembra stia sfuggendo davvero di mano

Massimiliano e Heidi costretti a fare coppia: la voce

Il popolo web in queste ultime ore si è fatto puntualmente sentire a gran voce domandandosi cosa non è chiaro quando una ragazza dice no. Come tutti hanno notato Massimiliano Varrese si è preso una bella cotta per Heidi Baci dopo pochi giorni di permanenza nella Casa. Tra i due, inizialmente si è creata una certa complicità ma appena l’attore 47enne si è sbilanciato, Heidi ha si è tirata indietro.

Massimiliano ha continuato ad insistere tanto che la ragazza lo ha definito “pesante.” Nonostante il rifiuto della ragazza, sia in casa ma anche la stessa regia, compreso Signorini insistono nel formare questa coppia e nel voler creare qualcosa che al momento non esiste.

Clamorosa gaffe del Grande Fratello: Anita smaschera la produzione

Si tratta della prima e vera gaffe del Grande Fratello 2023 di questa edizione. Il confessionale di Anita è stato trasmesso per errore agli spettatori del reality. Nel dettaglio sarebbe stato trasmesso l’audio in cui è possibile ascoltare lo sfogo della gieffina (o parte di esso) anche contro gli stessi autori del programma. Nello specifico la giovane continua ad avere battibecchi con Heidi.

Le due donne nonostante i tentativi di chiarimento, non riescono evidentemente a trovare un punto di incontro. Proprio questo argomento sarà stato oggetto di dibattito in confessionale, almeno stando all’audio trasmesso per errore dal GF, in cui si sente Anita commentare: “Voi mi mandate sempre Heidi di là così io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro…”