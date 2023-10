Un posto al sole, anticipazione lunedì 2 ottobre 2023: Viola prende una decisione con Damiano

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata di lunedì 2 ottobre Viola finalmente deciderà cosa fare con Damiano dopo aver scoperto la verità. La Bruni, al corrente del doppio gioco pericoloso che sta facendo il Renda, cercherà di capire come agire.

Sceglierà di dare retta a Rosa e al suo appello disperato oppure di coprire, anche lei, il poliziotto? Intanto Renato e Otello si prepareranno alla festa dei nonni e riceveranno una dolce sorpresa da parte della loro famiglia.

Anticipazioni Un posto al sole 2 ottobre: Viola prende una decisione importante

Purtroppo la situazione di Damiano sta diventando sempre più pericolosa e Rosa nonostante il suo orgoglio e il bene che prova per il suo ex ha deciso di chiudere aiuto alla rivale. Così ha rivelato tutta la verità a Viola e lei è rimasta di sasso. Ora che adesso sa cosa nasconde il Renda per Viola le cose si mettono davvero difficili.

La donna è al corrente ormai che il ragazzo stia facendo il doppio gioco con Eduardo e che sta rischiando la sua vita, per aiutare la polizia ma anche Eugenio. La Bruni dovrà prendere una decisione molto difficile. Dovrà scegliere se esaudire le richieste di Rosa, che l’ha pregata di intervenire oppure far finta di nulla e permettere al Nicotera e al Renda, di fare il loro lavoro. Cosa succederà?

Renato e Otello ricevono una bella sorpresa

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che per Otello e Renato arriverà una bella sorpresa. In occasione della festa dei nonni i due saranno circondati dall’afffetto più caro della loro famiglia e dei loro nipotini. Infatti tutti saranno pronti a festeggiarli con grande amore

Quello che possiamo dire con certezza è che entrambi vivranno una una serata ricca di emozioni e di affetto, che darà al Poggi e al Testa, la sicurezza di essere tanto amati.