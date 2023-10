Maria De Filippi lancia un nuovo look: ecco cosa sta facendo impazzire tutte!

Sempre elegante e mai volgare, Maria De Filippi con i suoi look nei suoi programmi riesce ad incantare tutti. Lo stesso è accaduto anche di recente sia ad Amici e a Tu si Que vales dove si è presentata con due look molto simili ma unici tra loro.

Infatti, dopo la messa in onda dei due programmi, tutte le sue fans si sono messe alla ricerca della marca e dei prezzi dei suoi completi indossati e anche se non sono alla portata di tutti, si è capito che tale outfit non può assolutamente mancare nell’armadio.

Maria De Filippi incanta tutti con il suo tailleur di Jeans

Tu si que vales è tornato anche quest’anno sul piccolo schermo. La più grande novità è Luciana Littizzetto che ha preso il posto dell’ex giudice Teo Mammucari ma la cosa che in pochi immaginavano è che a sostituire Belén Rodriguez sarebbe stata Giulia Stabile. A riconfermarsi un “punto fermo” della trasmissione è in assoluto Maria De Filippi che con il suo look particolare ha fatto impazzire il web.

La conduttrice infatti ha scelto la moda del momento, optando per un total denim, con un adorabile tailleur di jeans di Alexander McQueen caratterizzato da giacca monopetto e pantaloni a zampa coordinati. Per completare il tutto ha scelto poi un semplice top in seta bianca con lo scollo a V. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps nere, e gli immancabili occhiali da vista tondi con la montatura sottile e gold. Insomma, un vero schianto.

Lo stile di Maria De Filippi in tv

Sono ormai diversi anni che la conduttrice televisiva ha rivoluzione il suo modo di vestirsi in tv. Da tempo infatti i look che più preferisce per Amici e Tu si que vales sono sempre i tailleur mentre per Uomini e donne opta spesso per jeans e camicette.

Diversamente invece sono i look scelti per C’è posta per te: qui Maria preferisce sempre abiti eleganti e molto aderenti.