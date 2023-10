Un posto al sole, anticipazioni martedì 3 ottobre 2023: Viola e Damiano si lasciano andare alla passione

Martedì 3 ottobre 2023 va in onda su Rai 3 il secondo appuntamento settimanale con un Posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Viola e Damiano si lasceranno andare ai propri sentimenti. Nello stesso tempo però bisognerà capire se questi basteranno a convincere il Renda ad abbandonare il suo ruolo da infiltrato.

Intanto Alberto continuerà a corteggiare Diana, finendo persino per essere pesante e molesto. L’architetto, allo stremo, gli darà una risposta che lo gelerà… Ma andiamo a vedere i dettagli

Come abbiamo visto nei precedenti episodi Rosa ha confessato tutto a Viola, nonostante il grande sacrificio. La donna per amore del Renda ha deciso di dire alla moglie cosa sta combinando l’uomo per evitare di fargli fare una sciocchezza. Viola a questo punto, scioccata da ciò che ha scoperto ha nelle mani la vita di Damiano.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 3 ottobre 2023, tra la professoressa e il poliziotto scoppierà la passione e i due si ravvicineranno tantissimo, finalmente liberi di potersi dire quello che sta succedendo davvero. Ma questo lieto evento convincerà Damiano a lasciar perdere la sua missione come infiltrato o no?

Un posto al sole, Alberto molesto con Diana, Renato confessa i suoi sentimenti

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che Alberto continuerà a corteggiare in maniera insistente Diana. Nonostante la donna gli abbia detto di non provare interesse l’avvocato sembra davvero impazzito. Per lui, conquistarla, sta diventando una questione di principio. Il Palladini tornerà alla carica con lei diventando molesto. A questo punto, Diana sarà costretta a dargli una brutta risposta.

Infine, le anticipazioni ci fanno sapere che Renato sembra ancora innamorato di Giulia. Ne avremo la totale certezza nella puntata in questione dove quest’ultimo aprirà il suo cuore e confesserà i suoi sentimenti. A dargli una mano ci penserà Otello, che gli darà tutto il suo sostegno.