Sapete perchè Maria De Filippi a Ued si siede a terra? Mistero svelato

Non ci sono dubbi sul fatto che Maria De Filippi è la regina indiscussa di Uomini e donne. Ora la troviamo il sabato sera nelle vesti di giudice a Tu Sì Que Vales mentre il pomeriggio come conduttrice a Uomini e Donne e Amici. Per quanto concerne la stagione televisiva 2023- 2024 il primo di suddetti ad andare in onda è stato il famoso e chiacchieratissimo dating show.

La data del suo fischio d’inizio è stata lunedì 11 settembre 2023 che è stata anche quella che ha sancito il grande ritorno in Rai della splendida Caterina Balivo alla conduzione. E lo ha fatto con un programma nuovo di zecca denominato La Volta Buona. Maria come si presumeva la sta battendo alla gran lunga, in termini di share.

Perchè Maria De Filippi siede a terra a Uomini e donne?

Quindi possiamo dire che anche quest’anno Uomini e donne grazie a Maria De Filippi è partito con il botto. Durante l’estate si era parlato di molti cambiamenti sia nel parterre che nella stesa programmazione e invece tutto è rimasto uguale. Gli unici cambiamenti sono stati gli addiii di Armando e Riccardo. Presente invece Gemma Galgani diventata ormai un personaggio fisso del dating. Tra le storiche ecco apparire Roberta Di Padua, Aurora Tropea e, dopo tanti anni di distanza dal dating show, Barbara De Santi.

Gli opinionisti non sono variati, nonostante si fosse detto che Tina Cipollari avrebbe abbandonato e lo stesso Tinì. La vamp, dopo essersi leggermente trattenuta nelle sue dichiarazioni nella prima puntata, è tornata più agguerrita di prima. Tuttavia in molti hanno notato che anche quest’anno come le altre stagioni Maria conduce seduta per terra. Sapete perché?

Una scelta strategica e non solo

In molti non sanno che la scelta di Maria di sedersi a terra per la conduzione è molto semplice. Nulla ha che vedere con stanchezza fisica o altro, la De Filippi si siede a terra solo per comodità.

Tra l’altro da quella posizione che è assolutamente strategica può ottenere di ‘più la concentrazione da parte degli altri presenti nel programma. Ovviamente in questo modo se ha bisogno di alzarsi lo fa senza nessun problema.