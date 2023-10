Uomini e donne spoiler, Tina scatena il caos in studio: lo smaschera davanti a tutti. “Era tutta una farsa”

Possiamo dire che anche questa volta Tina Cipollari non si è sbagliata. La celebre opinionista di Uomini e donne qualche giorno fa ha fatto una previsione su un cavaliere e stando agli spoiler, non si è sbagliata! Il programma ha iniziato le messe in onda da meno di un mese, ma subito si sono intrecciati rapporti e create dinamiche da lasciare con il fiato sospeso.

Tra le dame più note di quest’anno ci sono Gemma, che ancora oggi continua ad essere al centro dello studio. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista frequentare un giovane cavaliere, Maurizio e sembra che proprio su di lui si è accanita l’opinionista.

Uomini e donne anticipazioni: Tina Cipollari spara sentenze|

La conoscenza tra Gemma e Maurizio non ha convinto ne gli opinionisti e tanto meno il pubblico a casa. Il cavaliere è molto più giovane della dama e pare che fino ad oggi abbia frequentato solo ragazze. Quindi in molti si chiedono come sia possibile che possa piacergli Gemma.

A parte questo a scatenare le polemiche anche il suo atteggiamento, ovvero il fatto di aver detto in maniera esplicita di non provare attrazione fisica verso di lei, ma di essere preso da Gemma solo a livello intellettuale. Insomma, dopo un prima uscita apparentemente entusiasmante, piena di ironia e vicinanza tra i due, l’interesse di Maurizio ha iniziato a essere sondato in puntata con delle domande mirate.

Maurizio smascherato in studio: aveva ragione Tina?

S da un lato molti telespettatori si sono chiesti cosa sia accaduto a Cagliari tra i due possiamo dire che dopo la cena ognuno è andato in camera sua. Ma non è tutto perchè il vero colpo di scena è avvenuto da li a poco. Le anticipazioni ci fanno sapere che il cavaliere Maurizio sarebbe, infatti, uscito con un’altra donna oltre a Gemma.

C’è da precisare che Tina aveva predetto che l’interesse di Maurizio non era autentico e che il suo era solo un modo per mettersi in vista. Certo è però che il fatto che sarebbe uscito con un’altra in realtà non dimostra niente in particolare ma quello che possiamo dire è che la donna in questione vuoi il caso anche lei è giovanissima. Da qui i commenti: “Smascherato in studio”!